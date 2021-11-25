【懷孕辛酸】遭另一半嘲孕後變肥胸下垂　陀B女星感委屈︰管好你的嘴

▲ 內地女星孫銥懷孕後，遭另一半嘲笑她身材變化。

媽媽在懷孕期經歷身體變化，也要忍受不同的妊娠反應，身邊人對她們的支持很重要。近日內地女星孫銥在社交平台分享，另一半嘲笑她懷孕後變肥及胸部下垂，令她感到相當委屈，甚至哽咽落淚，又批評豬隊友要「管好你的嘴」。

綜合內地傳媒報道，現年28歲的孫銥曾演出劇集《白鹿原》、《楚喬傳》、《兒科醫生》等，她在今年7月宣布懷孕，並計劃與圈外男友結婚。她上周三（17日）於微博發布一段影片，開首已直斥另一半︰

在孕期有一些玩笑是不可以開的，請這位寶爸管好你自己的嘴。

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懷孕被嘲變成小胖球

孫銥指男友「熊熊」有一晚喝醉後，無意間搶去她的被子，加上男友鼻鼾聲吵耳，令她無法入睡，有感而發表示「寶爸們可以倒頭就睡，可是寶媽們可能一晚上都睡不著」。她又想到男友多次嘲笑她懷孕後的身材，例如變胖、胸部下垂，曾說「你變成了一個小胖球」，她愈想愈委屈，第二天更與男友大吵一架。

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她有感女性懷孕後受孕激素影響，胸部變化是正常反應。而她作為女演員其實很在意自己身材，對於現在的身體變化也感到焦慮，當聽到另一半這些說話，內心特別難受，批評對方︰

你是想要讓我責怪我自己呢？還是去責怪肚子裡這個小朋友？

另一半寫悔過書道歉

在講述事件的過程中，孫銥一度哽咽落淚，眼睛和鼻子都通紅。男友意識到自己的行為傷害了孫銥，於是撰寫了檢討書，認為不應無意識地開玩笑、傷了她的心。孫銥原諒了男友，稱「因為你不可能不去原諒一個非常愛你的人」。她的分享引起不少網民的共鳴，有網民指女性在孕期面對生理和心理的轉變，大家應多體諒她們。

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責任編輯：王明芳