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【酒店High Tea】喜來登推香檳下午茶限時8折　送350元韓國雪花秀護膚套裝

休閒消費 13:48 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

香港喜來登酒店視佳廊與韓國尊貴護膚品牌雪花秀攜手推出「Amber Holiday香檳下午茶」，供應期由即日至2022年1月31日。(酒店提供)

香港喜來登酒店視佳廊與韓國尊貴護膚品牌雪花秀攜手推出「Amber Holiday香檳下午茶」，供應期由即日至2022年1月31日，凡惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」，即可免費將飲品升級至巴黎之花香檳 (Perrier-Jouët) ，以及尊享雪花秀皇牌抗炎養肌7天體驗套裝，以亮澤肌膚迎接假期。

這次的香檳下午茶由蠔酒吧主廚 Oscar Chow與新任麵包及糕點部總廚Sam Chan 首次合作，二人將韓式養生生活態度呈現於10款怡人的美點裡。

推介美食包括雪花秀節日禮盒，活潑的用色及蝴蝶結裝飾是以雪花秀人參草本Amber色調為主題的節日禮盒作藍本。琥珀色的朱古力四方立體外層，內裡是茉莉花蛋糕及玫瑰果醬造成的鬆軟蛋糕，每口均清香馥郁。

雪花秀節日禮盒(酒店提供)

另一款蔘蜜奶凍，是參考雪花秀皇牌產品常見成分將人參混入幼滑的奶凍內，中間再置入晶瑩的蜜糖啫喱，為奶凍增添軟彈口感。

至於精緻鹹點，則有人氣歌謠三文治，麵包一層夾有薯仔雞蛋沙律，另一層則釀入蟹肉椰菜沙律，中間的則是士多啤梨果醬，鹹甜相間的滋味充滿驚喜。棗香鵝肝醬牛角包，是在鬆脆的牛角包釀入鵝肝醬內餡，再伴上養顏的紅棗醬，前者鹹香惹味，後者則甜蜜滋潤，絕對令人回味。韓式青椒黃金方塊，是豬髀肉拆絲加入芝麻再造成方塊狀，炸至香脆金黃，最後再加入由青椒及泡菜製作的韓式醬汁於方塊上，令味道更有層次。

其他美點還包括香芒柚子蝦肉卷、芝士煙肉泡菜撻、綠茶棉花糖朱古力撻及黑布冧法式小圓餅。除此以外，顧客更可以免費添加英式鬆餅兩次、自選精選茶茗或咖啡，或免費升級至巴黎之花香檳一杯。

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另外，凡惠顧下午茶，會獲贈雪花秀的皇牌抗炎養肌7天體驗套裝(價值350元)，包括潤燥再生精華8ml、滋陰生人參煥顏高效精華液3.5g、滋陰生人參煥顏精華露1ml x 4包。同時有雪花秀抗炎養肌體驗的邀請卡，憑卡於指定專門店(尖沙咀SOGO專櫃或K11 MUSEA店)可獲贈潤燥再生精華面膜乙片及購物滿500元即享100元現金折扣。

於2022年1月14日或以前惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」的客人，更可享8折優惠(原價每位338元)。

Amber Holiday香檳下午茶

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 Sky Lounge
電話：2369 1111
日期：即日至2022年1月31日
供應時間：下午2時至6時
價錢：每位338元

記者：招美寶

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