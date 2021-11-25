【商場活動】海港城化身聖誕打卡客運站　購聖誕相片套餐做善事

▲ 海港城化身聖誕客運站，充滿節日氣氛。(相片來源︰海港城)

今年聖誕，海港城以「Christmas Terminal」為主題，將露天廣場變成「聖誕客運站」傳送歡樂，也是打卡的一大熱點。

▲ 入夜後聖誕裝飾更會亮燈。(相片來源︰海港城)

大家從天星碼頭走進海運大廈露天廣場的「聖誕曲奇客運大樓」，2隻曲奇聖誕熊已在離境大堂為各位旅客服務。一眾可愛曲奇造型的動物正在「士的糖」閘口準備出發，充滿溫暖的節日氣氛。現場更提供專業攝影服務，讓各位旅客登上巨型行李箱盡情打卡。大家穿過「行李輸送帶」後便可到2樓的「聖誕禮品店」選購特式包裝的「曲奇」手信，盡情歡度佳節。

▲ 可愛曲奇造型的動物正以小企鵝為主角。(攝影︰何小雲)

客運大樓及星光隧道更設置了多棵曲奇餅模造型的聖誕樹，閃閃發光並掛滿外型趣緻的曲奇吊飾，大家當然要在出發前盡情打卡。

▲ 裝飾還會以風力轉出不同的圖案。(攝影︰何小雲)

此外，海港城更於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲，大家只需於出發前於「客運站」不同地方集齊指定「聖誕曲奇」即可換領獎品；聖誕期間換領REWARDING EVERY DAY優惠券的顧客，更可同時獲得「 Boarding Pass」參加聖誕大抽獎，更可於「聖誕禮品店」及「客運站」內50間「免稅店」專享購物禮遇。

▲ 海港城更於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲。(相片來源︰海港城)

▲ 大家更可選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐，與摯愛留住美好回憶。收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」。(相片來源︰海港城)



海港城特別與網上預訂平台Klook合作推出網上登記活動，每人捐款HK$10便可登上打翻了的巨型行李箱「慈善攝影區」打卡，大家更可選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐，與摯愛留住美好回憶。聖誕相片套餐之收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」。

海港城「Christmas Terminal」

日期：即日至2022年1月2日

地點：海運大廈露天廣場及正門大樓梯

活動︰聖誕曲奇客運大樓 10am – 10pm

慈善攝影區「快圖美」聖誕相片套餐 11:30am – 9:30pm

記者︰馮柏偉