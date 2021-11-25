  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場活動】海港城化身聖誕打卡客運站　購聖誕相片套餐做善事

休閒消費 13:07 2021/11/25

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

海港城化身聖誕客運站，充滿節日氣氛。(相片來源︰海港城)

今年聖誕，海港城以「Christmas Terminal」為主題，將露天廣場變成「聖誕客運站」傳送歡樂，也是打卡的一大熱點。

入夜後聖誕裝飾更會亮燈。(相片來源︰海港城)

大家從天星碼頭走進海運大廈露天廣場的「聖誕曲奇客運大樓」，2隻曲奇聖誕熊已在離境大堂為各位旅客服務。一眾可愛曲奇造型的動物正在「士的糖」閘口準備出發，充滿溫暖的節日氣氛。現場更提供專業攝影服務，讓各位旅客登上巨型行李箱盡情打卡。大家穿過「行李輸送帶」後便可到2樓的「聖誕禮品店」選購特式包裝的「曲奇」手信，盡情歡度佳節。

可愛曲奇造型的動物正以小企鵝為主角。(攝影︰何小雲)

客運大樓及星光隧道更設置了多棵曲奇餅模造型的聖誕樹，閃閃發光並掛滿外型趣緻的曲奇吊飾，大家當然要在出發前盡情打卡。

裝飾還會以風力轉出不同的圖案。(攝影︰何小雲)

此外，海港城更於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲，大家只需於出發前於「客運站」不同地方集齊指定「聖誕曲奇」即可換領獎品；聖誕期間換領REWARDING EVERY DAY優惠券的顧客，更可同時獲得「 Boarding Pass」參加聖誕大抽獎，更可於「聖誕禮品店」及「客運站」內50間「免稅店」專享購物禮遇。

海港城更於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲。(相片來源︰海港城)

大家更可選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐，與摯愛留住美好回憶。收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」。(相片來源︰海港城)


海港城特別與網上預訂平台Klook合作推出網上登記活動，每人捐款HK$10便可登上打翻了的巨型行李箱「慈善攝影區」打卡，大家更可選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐，與摯愛留住美好回憶。聖誕相片套餐之收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」。

海港城「Christmas Terminal」

日期：即日至2022年1月2日
地點：海運大廈露天廣場及正門大樓梯
活動︰聖誕曲奇客運大樓 10am – 10pm
   　　 慈善攝影區「快圖美」聖誕相片套餐　11:30am – 9:30pm

記者︰馮柏偉

相關文章

【商場活動】迪士尼Pixar《怪獸公司》聖誕裝置登陸太古城中心　推出大型裝置展化身禮物派送員
12:11 2021/11/16
【商場活動】迪士尼Pixar《怪獸公司》聖誕裝置登陸太古城中心　推出大型裝置展化身禮物派送員
【商場優惠】恒隆地產推出跨商場冬日聖誕大激賞　消費送電子優惠券＋積分換Dyson冷暖風扇
13:00 2021/11/19
【商場優惠】恒隆地產推出跨商場冬日聖誕大激賞　消費送電子優惠券＋積分換Dyson冷暖風扇
【2021聖誕節】屯門3商場辦冬日親子運動會　化身運動健將顯身手兼打卡
14:08 2021/11/24
【2021聖誕節】屯門3商場辦冬日親子運動會　化身運動健將顯身手兼打卡

你可能感興趣

【商場活動】迪士尼Pixar《怪獸公司》聖誕裝置登陸太古城中心　推出大型裝置展化身禮物派送員
12:11 2021/11/16
【商場活動】迪士尼Pixar《怪獸公司》聖誕裝置登陸太古城中心　推出大型裝置展化身禮物派送員
【商場優惠】恒隆地產推出跨商場冬日聖誕大激賞　消費送電子優惠券＋積分換Dyson冷暖風扇
13:00 2021/11/19
【商場優惠】恒隆地產推出跨商場冬日聖誕大激賞　消費送電子優惠券＋積分換Dyson冷暖風扇
【2021聖誕節】屯門3商場辦冬日親子運動會　化身運動健將顯身手兼打卡
14:08 2021/11/24
【2021聖誕節】屯門3商場辦冬日親子運動會　化身運動健將顯身手兼打卡
商場 聖誕節 海港城 遊戲 攝影

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心
10:37 2021/11/24
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心