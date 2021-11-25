【薛丁格的貓】容祖兒音樂會紀念故友　完騷開派對跟Sa合體聚舊

▲ 祖兒舉行網上新碟首唱會。

闊別五年，容祖兒早前推出全新廣東專輯《薛丁格的貓Schrodinger's Cat》，為了答謝歌迷支持，祖兒昨晚（24日）舉行網上新碟首唱會，除了唱盡碟內全部歌曲，場景燈光道具佈置等亦不惜功本，樂隊編排一絲不苟，一小時首唱會祖兒更轉了四個造型，網民大讚她誠意十足。

祖兒表示這個首唱會可以滿足及達成她的心願，仍然十分珍惜可以推出實體唱片的機會，「所以今次唱片裏面每一首歌都記載好多自己心裏面想講的事，如果叫我去講好多大道理，其實不懂，好多候只憑直覺諗到就做，所以我會比較鍾意唱歌，因為可以抒發感覺，比較自在。」

她又特別提到《明天見》是2018年為當時一位剛過世的化妝師好友而創作，但因為疫情關係，對象已變成很多個，「疫情令大家都要分隔兩地，跟屋企人、好朋友或者關係好好的同事、歌迷，都未必像以前成日可以見面，但我好相信好快可以明天見，亦希望再見面時，我們可以更好。」首唱會最後除播出祖兒跟歌迷的互動，更有她綵排《明天見》片段，只見她邊唱邊哭，場面感動。

▲ 祖兒表示這個首唱會可以滿足及達成她的心願。

首唱會完結後，祖兒繼續大派福利「after party」，立即開IG Live，阿Sa蔡卓妍更為她任客席主持，不過因為沒有化妝，只好「見聲唔見樣」留幕後。

只見阿Sa不時為祖兒整理頭髮，又十分留意她上鏡的角度及位置，儼如一位直播的導演，十分稱職。

直播期間，祖兒面紅紅，網民即問：「你飲咗酒？」祖兒直言：「有咁覺咩？好少啫，開心吖嘛。其實呢個演出想做好耐，隻碟又做好耐，所以可以做個show俾大家聽，好開心。」

被問到碟中最喜歡哪一首歌時，祖兒認為難得五年才推出專輯，只可以選一首喜歡的歌很可惜，「每一首歌都有好多感情，都好值得俾心機，我全部都好鍾意，但好多人鍾意《明天見》，好似我身旁嘅呢一位小姐。」

▲ 網民又問阿嬌鍾欣潼在哪裏，阿Sa表示她已返了屋企。

阿Sa即謂：「我又鍾意《煙花紀》好索個MV。」祖兒反駁：「係咩，多謝。頭先你話鍾意《愛你愛我》嘅？」阿Sa解說：「《愛你愛我》都鍾意，係第三鍾意，《心之科學》我都鍾意。」

祖兒即場篤爆：「但平時我聽係唱《東京人壽》喎。」阿Sa即拖阿嬌落水，「《東京人壽》又好鍾意，阿嬌成日唱，沖涼都唱。」最後二人齊齊合唱《東京人壽》為直播作結。

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