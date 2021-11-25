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【2021聖誕】龍島推聖誕節期間限定禮盒 消費滿指定金額最高可獲7折優惠

休閒消費 13:15 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

龍島推出聖誕期間限定禮盒。

聖誕節將至，龍島推出聖誕節期間限定禮盒，今年除了經典的聖誕禮盒外，更推出多款好玩又好吃的佳節特色禮盒，如聖誕朱古力炸彈、閃亮聖誕朱古力脆米禮盒及璀璨聖誕千層酥及曲奇禮盒等，聖誕節系列禮盒將由即日起於全線龍島分店正式發售，推廣期購買指定金額更享折扣優惠，其中幾款特色禮盒更好吃又好玩。

龍島推出聖誕期間限定禮盒。

1. 聖誕朱古力炸彈

聖誕朱古力炸彈只要加入250毫升熱奶， 就立即溶化變成一杯棉花糖黑朱古力熱飲， 備有薄荷及薑餅兩種口味選擇，好玩又好味。

2. 經典聖誕朱古力禮盒 (9 件裝 )

紫色三角形朱古力禮盒，外型就像一棵聖誕，集齊9款不同口味的手工朱古力，造型相當別緻 如松果、 造型，如松果、 紅色聖誕球等。 

3.LUCULLUS x LOVERAMIC聖誕套裝禮盒

內有龍島的熱賣產品 MINI “O” 朱古力薄脆曲奇，及LOVERAMICS 時尚陶瓷兩隻，更有全新推出的浪漫紫色陶瓷。

4. 聖誕歡騰雜錦牛油曲奇禮罐

曲奇禮罐內共有12款口味的雜錦牛油曲奇，包括原味牛油、小紅莓、亞麻籽、黑芝麻朱古力、特濃朱古力、開心果朱古力、藍莓、朱古力南瓜籽提子乾、朱古力杏仁、咖啡、紫薯及夏威夷果仁。禮罐最矚目的是在正中央的聖誕樹造型朱古力曲奇，為禮盒添上一份聖誕點綴，籠罩著滿滿的節日氣氛！

即日起至12月27日，購物滿1,500元可獲8折優惠，購物滿4萬元可獲75折優惠。

最新影片推介：

責任編輯：王明芳

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