【脊柱側彎】脊柱側彎近180°背「駝峰」11年　女大生接受手術擺脫輪椅重生

▲ 脊柱側彎近180°背「駝峰」11年，女大生接受手術擺脫輪椅重生。

內地一名20歲女大學生患有神經纖維瘤病，脊柱側彎近180°，猶如背著一個「駝峰」，且因脊柱椎管內的腫瘤壓迫神經，導致下肢癱瘓。近日她接受了一場7小時的手術，終於能夠挺直腰背，正常走路，且比手術前高了12厘米。

據《澎湃新聞》報道，20歲的女大學生雪嬌（化名），在9歲患上神經纖維瘤病，這是一種常染色體顯性遺傳病，50%患者會出現神經系統症狀，神經纖維瘤持續侵蝕骨質，常會引發脊柱畸形等問題。

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據家屬透露，雪嬌本來在北京一家大醫院進行保守治療，但由於學業壓力大，且就醫路程太遙遠，治療進度被耽擱，她的「駝峰」愈發變大，陪伴她11年之久。去年，雪嬌的病情加重，無法正常行走，輾轉多家醫院也未能得到有效治療，令她不得不與輪椅為伴。

在其他患者的介紹下，雪嬌近日前往上海新華醫院脊柱中心求診，醫生楊軍林認為手術風險很大，但若然不做手術，脊髓會進一步受壓，日後行走機渺茫。

他又表示，雪嬌的父親是清潔工人，母親在家照顧患有智力障礙的弟弟，家庭收入十分微薄，但仍培養雪嬌成為大學生，「她是全家人的希望，我們會盡可能去幫助她治療」。

雪嬌於10月26日接受了一場7小時的手術，術後經過6天的恢復，她終於擺脫輪椅，在媽媽的攙扶下順利行走，現在能挺直腰背的她亦比以往足足高了12厘米。

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責任編輯：羅嘉欣