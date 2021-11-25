【先天巨結腸症】研究揭Sox10基因突變阻腸道蠕動細胞遷移形成　將成未來根治藥物新方向

▲ 中大副校長岑美霞（中）、中大醫學院生物醫學學院教授陳活彜（右）及港大醫學院小兒外科講座教授譚廣亨（左），聯同英國倫敦大學學院研究先天性巨結腸症發病機制。（照片由中大醫學院提供）

每3,500名新生嬰，就有一人患上先天性巨結腸症，中大聯同港大與英國倫敦大學學院兒童健康研究所共同研究，揭Sox10基因出現突變，不單阻止神經嵴細胞遷移到腸道，令調節腸道蠕動的神經細胞數量不足，引起蠕動障礙；更發現「鈣黏蛋白-19」或屬阻礙細胞遷移另一關鍵因素，或成將來治療此症新靶點。

中大聯同港大與英國倫敦大學學院兒童健康研究所共同研究，早前已揭胚胎發育時期，特殊神經幹細胞中的神經嵴細胞遷移到腸道過程受干擾，令腸道神經細胞形成數量下降，調節腸道蠕動的功能因而出現障礙。

團隊最新發現，神經嵴細胞遷移到腸道過程受干擾，源於負責調節腸道生長的Sox10基因出現突變，且因而無法與製造「鈣黏蛋白-19」的基因結合，進一步阻礙細胞遷移；不過，如為Sox10基因突變的神經幹細胞補充「鈣黏蛋白-19」時，細胞遷移可得到恢復，或成先天性巨結腸症的新治療方向。

嬰兒罹患先天性巨結腸症，會有不同長度的消化道無法正常伸展或收縮，出生後立即出現排便困難，導致排泄物積存腸道和結腸擴大，嚴重個案會腹部脹大，沒有及時治療更可致命。

港大醫學院外科學系小兒外科講座教授譚廣亨教授表示，患嬰需以手術切除受影響結腸部分，並重新連接正常部分，惟不少都於術後，持續基或終生出現大便失禁和腸道感染等問題。

研究報告通訊作者、中大醫學院生物醫學學院教授陳活彜強調，是次新發現不僅破解Sox10基因突變導致先天性巨結腸症的機制，更反映「鈣黏蛋白-19」或成潛在治療靶點，可藉着開發增加腸道「鈣黏蛋白-19」水平的治療方法，讓患者神經幹細胞遷移回復正常。

中大副校長、中大醫學院生物醫學學院教授岑美霞亦稱，研究揭示基因突變如何導致細胞之間的相互作用和遷移出現問題，加深對疾病機制和治療方法的認識。

有關研究結果已在國際期刊《Gastroenterology》發表。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡