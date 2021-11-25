  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【先天巨結腸症】研究揭Sox10基因突變阻腸道蠕動細胞遷移形成　將成未來根治藥物新方向

社會 13:16 2021/11/25

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中大副校長岑美霞（中）、中大醫學院生物醫學學院教授陳活彜（右）及港大醫學院小兒外科講座教授譚廣亨（左），聯同英國倫敦大學學院研究先天性巨結腸症發病機制。（照片由中大醫學院提供）

每3,500名新生嬰，就有一人患上先天性巨結腸症，中大聯同港大與英國倫敦大學學院兒童健康研究所共同研究，揭Sox10基因出現突變，不單阻止神經嵴細胞遷移到腸道，令調節腸道蠕動的神經細胞數量不足，引起蠕動障礙；更發現「鈣黏蛋白-19」或屬阻礙細胞遷移另一關鍵因素，或成將來治療此症新靶點。

中大聯同港大與英國倫敦大學學院兒童健康研究所共同研究，早前已揭胚胎發育時期，特殊神經幹細胞中的神經嵴細胞遷移到腸道過程受干擾，令腸道神經細胞形成數量下降，調節腸道蠕動的功能因而出現障礙。

團隊最新發現，神經嵴細胞遷移到腸道過程受干擾，源於負責調節腸道生長的Sox10基因出現突變，且因而無法與製造「鈣黏蛋白-19」的基因結合，進一步阻礙細胞遷移；不過，如為Sox10基因突變的神經幹細胞補充「鈣黏蛋白-19」時，細胞遷移可得到恢復，或成先天性巨結腸症的新治療方向。

嬰兒罹患先天性巨結腸症，會有不同長度的消化道無法正常伸展或收縮，出生後立即出現排便困難，導致排泄物積存腸道和結腸擴大，嚴重個案會腹部脹大，沒有及時治療更可致命。

港大醫學院外科學系小兒外科講座教授譚廣亨教授表示，患嬰需以手術切除受影響結腸部分，並重新連接正常部分，惟不少都於術後，持續基或終生出現大便失禁和腸道感染等問題。

研究報告通訊作者、中大醫學院生物醫學學院教授陳活彜強調，是次新發現不僅破解Sox10基因突變導致先天性巨結腸症的機制，更反映「鈣黏蛋白-19」或成潛在治療靶點，可藉着開發增加腸道「鈣黏蛋白-19」水平的治療方法，讓患者神經幹細胞遷移回復正常。

中大副校長、中大醫學院生物醫學學院教授岑美霞亦稱，研究揭示基因突變如何導致細胞之間的相互作用和遷移出現問題，加深對疾病機制和治療方法的認識。

有關研究結果已在國際期刊《Gastroenterology》發表。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【便秘之苦】22歲女子長年便秘30日一次大便　持續肚痛腹脹做手術取出10kg糞塊【附通便食物】
17:39 2021/01/06
【便秘之苦】22歲女子長年便秘30日一次大便　持續肚痛腹脹做手術取出10kg糞塊【附通便食物】
小兒微創專家港大譚廣亨　獲頒國際小兒外科最高榮譽
16:46 2017/07/23
小兒微創專家港大譚廣亨　獲頒國際小兒外科最高榮譽

你可能感興趣

【便秘之苦】22歲女子長年便秘30日一次大便　持續肚痛腹脹做手術取出10kg糞塊【附通便食物】
17:39 2021/01/06
【便秘之苦】22歲女子長年便秘30日一次大便　持續肚痛腹脹做手術取出10kg糞塊【附通便食物】
小兒微創專家港大譚廣亨　獲頒國際小兒外科最高榮譽
16:46 2017/07/23
小兒微創專家港大譚廣亨　獲頒國際小兒外科最高榮譽
治療 倫敦 英國 香港中文大學醫院 香港中文大學 香港大學李嘉誠醫學院 兒童健康 香港大學

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心
10:37 2021/11/24
【東張西望】新移民女保安阿娟跪地道歉　「東張女神」林希靈：多謝大家良善和正義的心