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C AllStar打入「我最喜愛的組合」8強　四子為拍封面禁廁8小時

娛樂 13:31 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

決定合體後，C AllStar立即啟動《人類世》的企劃。

C AllStar三喜臨門，首先今日（25號）公布由歌迷投選「2021年度叱咜樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的組合」，C AllStar打入8強，另外新專輯《人類世》明天推出，第三喜就是加盟寰亞十周年，「留低的與重生的 C AllStar Archive」展覽明天於尖沙咀The One商場揭幕，屆時除了分享新專輯創作概念，並會演唱多首新歌。

今年，C AllStar 宣布合體並化身「地球保衛隊」，以世界末日及重生為概念推出新專輯《人類世》，由創作每首歌、紅館開演唱會、舉行展覽到推出實體唱片，環環相扣，梁釗峰形容這是他們成軍12年以來最完整和大範模的企劃。

C AllStar打入8強。

決定合體後，C AllStar立即啟動《人類世》的企劃，吳崇銘（King）說：「企劃裏我們由『地球保衛隊』變成世界未日後生還者，經過不斷進化，成為全新地球新物種，與植物和大自然融為一體。」

陳健安補充：「纏在身上的植物，以為是枯萎，其實有生命，用另一個姿態重生，充滿希望和正能量。」釗峰說：「點解講咁多地球？分享一個基本小知識先，陳健安之前有首歌《一吻穿越四十六億歲》，46億歲是地球歲數，如果折換人類生命計算，人類只佔地球少於一秒鐘，雖然人類好渺小，但破壞力好大。有好多說法，其中話我們這代是地球最後一代人類，被稱為『人類世』，亦即是今次整個企劃主題。」

他們透過歌曲、表演、唱片和展覽，以不同方式去傳達人類與地球的關係，希望令人思考如何愛惜可能是最後一代的地球，陳健安說：「醒覺只要一秒！」

陳健安拿著可樂洗頭。

今次唱片封面拍攝的服飾全部度身訂造，正式拍攝在身上又剪又扯，造成纏繞的效果，髮型師和化妝師合力在他們由頭髮到臉，甚至腹肌塗上仿泥灰物料，全部即席揮毫，視乎臨場靈感而為。何建曦（Jase）讚嘆是「行為藝術」！

但要8個小時不准上廁，而且被泥灰黏著臉和頭皮又乾又癢，非常抓狂。當宣布「收工」一刻，陳健安立即拿著可樂洗頭，他說：「我唔係玩，呢個秘方係髮型師研究好耐，整到污糟邋遢唔難，最重要點樣清潔，發現可樂幫到手，果然好快就洗乾淨啦。」

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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