【國安教育】理大下學年將中國歷史文化列必修科    校長滕錦光強調學生要有守法意識 

▲ 香港理工大學今年85周年校慶。（陳靜儀攝）

香港理工大學今年85周年校慶，校方今日（25日）舉行校慶活動啟動禮。校長滕錦光提到將於下學年推出有關中國歷史及文化的必修科，涉及國安教育，強調學生要有守法意識，了解界線。

理大今早舉行啟動禮，校董會主席林大輝致辭時表示，2019年社會事件對理大造成巨大影響，校園設施被嚴重破壞，但於政府與理大人的支持下，一些誤解被證實為錯誤，他形容為「路遙知馬力」。

校長滕錦光於見傳媒時補充，有關誤解是指2019年時，不少人覺得佔領學校的人士為理大學生，他澄清，當時逾1000人自行離開校園並作登記，當中只有約46人是理大學生。他說，校方一直強調學生要有守法意識，了解界線。

▲ 理工大學校長滕錦光說校方將於下學年推出有關中國歷史及文化的必修科。（陳靜儀攝）

滕錦光又說校方下學年將推出有關中國歷史及文化的必修科，涉3個學分，屬大學核心課程一部分。對於國安教育的教材引起爭議，滕錦光回應說，相關教材由具權威的學者製作，校方交由專家處理，又相信專家會聆聽社會意見。他又說校方有向老師提供相關影像教學材料，但具體如何教授，屬學術自由範圍。

另外，被問到何時重新對公眾開放校園，行政副校長盧麗華表示，會因應疫情再審視情況。

另外，行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄等出席早上的啟動典禮，林鄭月娥致辭時指，欣悉理大將於佛山設分校，政府支持大學於大灣區發展，已準備好提供協助；教資會主席唐家成則說，欣見香港社會正從社會事件及疫情中恢復過來，又說理大校慶是重要理程碑，讚揚學校為本港高等教育及社會，以及國家有重要貢獻。

理大今年迎來85周年校慶，將舉行多項慶祝活動，包括興建校史館、撰寫有關理大歷史的書籍，亦會邀請校友回校參與活動。

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記者：黃悅晴