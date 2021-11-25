【國安教育】理大下學年將中國歷史文化列必修科 校長滕錦光強調學生要有守法意識
香港理工大學今年85周年校慶，校方今日（25日）舉行校慶活動啟動禮。校長滕錦光提到將於下學年推出有關中國歷史及文化的必修科，涉及國安教育，強調學生要有守法意識，了解界線。
理大今早舉行啟動禮，校董會主席林大輝致辭時表示，2019年社會事件對理大造成巨大影響，校園設施被嚴重破壞，但於政府與理大人的支持下，一些誤解被證實為錯誤，他形容為「路遙知馬力」。
校長滕錦光於見傳媒時補充，有關誤解是指2019年時，不少人覺得佔領學校的人士為理大學生，他澄清，當時逾1000人自行離開校園並作登記，當中只有約46人是理大學生。他說，校方一直強調學生要有守法意識，了解界線。
滕錦光又說校方下學年將推出有關中國歷史及文化的必修科，涉3個學分，屬大學核心課程一部分。對於國安教育的教材引起爭議，滕錦光回應說，相關教材由具權威的學者製作，校方交由專家處理，又相信專家會聆聽社會意見。他又說校方有向老師提供相關影像教學材料，但具體如何教授，屬學術自由範圍。
另外，被問到何時重新對公眾開放校園，行政副校長盧麗華表示，會因應疫情再審視情況。
另外，行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄等出席早上的啟動典禮，林鄭月娥致辭時指，欣悉理大將於佛山設分校，政府支持大學於大灣區發展，已準備好提供協助；教資會主席唐家成則說，欣見香港社會正從社會事件及疫情中恢復過來，又說理大校慶是重要理程碑，讚揚學校為本港高等教育及社會，以及國家有重要貢獻。
理大今年迎來85周年校慶，將舉行多項慶祝活動，包括興建校史館、撰寫有關理大歷史的書籍，亦會邀請校友回校參與活動。
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記者：黃悅晴