【億元毒品】海關破獲20年內最大宗空運可卡因案　檢111磚可卡因市值1.47億

▲ 海關破獲20年內最大宗空運可卡因案，檢111磚可卡因市值1.47億。

香港海關於本月14日抽查一批由危地馬拉空運抵港，報稱為電力變壓器的貨物，在變壓器內檢獲111磚懷疑可卡因，共重145公斤，市值1.47億元，為20年內破獲最大宗空運可卡因案件。

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海關其後於11月19日抽查一批由墨西哥進口報稱為電力測試器的貨物中，檢獲重20公斤懷疑冰毒，市值1,600萬元，兩宗案件共檢獲111磚共重145公斤市值1.47億元及20公斤冰毒市值1600萬元，總值1.64億元。海關跟進調查後，發現與第一宗案件相同，兩間分別位於葵涌及荃灣物流公司均報稱受託於一間內地物流公司，負責將貨物清關存倉及轉寄空運往澳洲。海關於葵涌一物流公司拘捕一名34歲男職員及43歲物流公司負責人，兩人獲准保釋。

海關相信販毒集團以迂迴路線逃避被執法人員調查將毒品轉寄往澳洲出售。

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記者：黃傑偉