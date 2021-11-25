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【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切

娛樂 14:30 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

「悲傷牛肉麵」再度向譚校長挑機。

「譚校長」譚詠麟近日在內地陷入桃色風波，昨日（11月24日）被一位名叫「#悲傷牛肉麵_」的內地男網民指控「睡粉絲」，並貼出男子背面相兼發文，事件震感華人地區。雖然譚詠麟經理人公司已作出澄清，但該名網民「「#悲傷牛肉麵_」繼續就事件表態。

譚詠麟經理人及唱片公司藝能環球都已分別澄清事件，不過譚校長再次成網絡熱搜名字，網民亦偵探上身，搜證相中男子的衣著以至波鞋款式，甚至校長曾住的酒店裝潢都被起底。

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而聲稱女友跟偶像睡過的網民「#悲傷牛肉麵_」昨晚曾刪除相片，但今日中午再度在微博發文，爆料指「沒有被公關，也不接受公關！昨日只因太過氣憤無處宣洩才來微博訴述，沒想到佔用了這麼多公共資源。」

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他又坦言：「前女友已向我坦誠一切，望世間再無腦殘粉🙏。另外，我對我在此平台發布過的一切內容都負法律責任，德藝雙馨，如果你認為我是在污衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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