【涉騙貸款】涉假文件騙融資計劃貸款1900萬　公司董事罪成判囚6年

▲ 公司董事涉假文件騙融資計劃貸款1900萬罪成，判囚6年。（資料圖片）

公司董事涉以虐假會計報告、銀行月結單等文件騙取兩間銀行，批核政府中小企融資計劃貸款共1,900萬元後，再延長貸款服務。早前被廉政公署起訴5項使用虛假文書的副本罪名，案件經審訊後被裁定罪名成立。被告今(25日)於區域法院被判監6年，法官沈小民指被告使用虛假文件騙取融資後，再以虛假文件申請延遲，行為持續1年。

被告方錦燊（50歲，董事），被控5項使用虛假文書的副本罪名。控罪指，他於2013年11月至2015年6月，涉嫌使用虛假文書的副本，意圖誘使兩間銀行接受它們為真文書，並因接受其為真文書而作出或不作某些作為，最終兩間銀行向香港樂天國際貿易有限公司(下稱香港樂天國際)批出銀行融資合共1900萬元。

法官沈小民判刑時指，被告透過2間銀行申請政府中小企融資計劃，當中包括中國信託商業銀行（下稱中國信託）及大新銀行。被告申請貸款時，曾以虛假的會計文件及銀行月結單，令上述銀行批核貸款及延長貸款服務。

法官指被告向中國信託申請1,300萬貸款，當中有600萬為入口融資貸款、600萬及100萬為中期及短期融資。被告取得貸款後翌日，將600萬入口融資貸款提走。被告亦向大新銀行申請600萬貸款，當中400萬為貿易融資，被告於200萬定額貸款批出後翌日提走款項。

法官續指，案件中主要涉及兩名受害者，分別為中國信託及大新銀行，但政府亦在相關貸款作出現金擔保，事後需向大新銀行支付逾74萬，而政府需支付中國信託的金額則尚未得出。

法官續指，政府中小企融資計劃目的是協助中小企，減輕生意重擔及資金問題，惟涉案的香港樂天國際並非實業公司。法官指案發後銀行損失共逾1,527萬，被告以虛假會計文件、銀行月結單等文件，騙取銀行融資後再申請延遲，行為持續1年。

被告過往曾有7項刑事紀錄，主要和暴力有關，最後1次定罪為17年前。辯方求情時提及，被告現時單身，育有22歲兒子。扶輛社社長於求情信中提及，與被告屬多年好友，被告熱心公益，在疫情期間曾捐出大量防疫物資。法官以6年作量刑起點，5項控罪共判監6年。

案情指，被告於2013年11月至2015年6月案發期間，為香港樂天國際的獨資董事及股東，以公司名義向大新銀行及中國信託申請銀行貸款合共1,900萬，期間使用虛假會計文件及銀行月結單誘使上述銀行批核貸款及延長貸款服務。

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記者：梁錦麟