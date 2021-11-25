【無良商人】抑鬱網紅疑被慫恿直播喝農藥亡　冷血疑犯偷骨灰配冥婚謀利

▲ 內地一名網紅去世後，其骨灰遭無良疑犯偷走配冥婚謀利。

內地一名網紅今年10月直播期間透露自己患抑鬱多時，其後疑因網友慫恿，將農藥一飲而盡，最終送院搶救後不治。然而其遺體經火化後，骨灰竟被偷走配作冥婚謀利。事件被知情人士揭發，警方目前拘捕了3名疑犯。

▲ 內地網紅「羅小貓貓子」上月於直播期間喝農藥後身亡。（內媒圖片）

偷骨灰配冥婚賺錢

綜合內媒報道，擁有50多萬粉絲追縱的網紅「羅小貓貓子」，於10月14日晚上進行直播期間喝下農藥，送院搶救後翌日離世。她的遺體其後火化，但骨灰竟然被調包，出售配作冥婚。

據報事件主謀為張姓男子，在當地一間醫院和殯儀館附近開設壽衣店，他聯同殯儀館的火化工人和殯葬車司機，偷換「羅小貓貓子」的骨灰後，再開車運走出售。

最新影片：符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐 陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

知情者向家人告密揭發事件

內媒引述知情人士表示，如冥婚配對成功可賺取5至7萬元人民幣（約港幣6至8.5萬）。其中主謀的妻子在受訪時竟稱：

配陰婚就是為一點財，就沒多大點事，就這麼點事兒，趕到風口浪尖就成事兒了。

她還透露，自「羅小貓貓子」自殺後，已有同行覬覦著她的骨灰謀利。由於有殯儀館內部員工向「羅小貓貓子」的家人告密，其家人遂報警揭發事件。警方已將骨灰交還予家屬，3名疑犯已被刑事拘留。

▲ 直播期間有網友留言叫她「快喝」。（內媒圖片）

疑因網友慫恿飲農藥

網紅「羅小貓貓子」在上月的直播中，透露自己患抑鬱症很久，曾住院兩個多月。她表示這是自己最後一次直播，突然拿出一瓶農藥一飲而盡，並稱「有點難喝」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其後，「羅小貓貓子」被送院搶救，惟最終於翌日晚上離世。她的閏蜜事後表示，好友遇上男友提出分手，一開始並不打算自殺，只是直播期間一直有網友起哄，留言說「要喝就喝」、「快喝吧」，甚至說「該不會是尿吧」，故認為真正自殺的原因是網友慫恿。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳