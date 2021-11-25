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【鬼上你架車2】Eric Kwok爆驚嚇錄音室經驗　與太太齊遇不可思議事件

娛樂 15:12 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《鬼上你架車2》

由方力申（小方）與Donald（阿奴）主持的《鬼上你架車2》，第5集找來小方的好兄弟Eric Kwok（郭偉亮）上車講鬼故，大爆與太太葉佩雯經常遇上靈異事件，兼客串演出恐怖劇場的辦公室叮宵夜事件，驚嚇度不容小覤，節目將於明日（11月25日） 於myTV SUPER上架。

經常周遊列國的Eric Kwok表示自己的「靈」感極低，不過形影不離的太太則屬高「靈」人士，加上經常出入錄音室、拍攝廠等陰暗之地，所以Eric對靈異事件已見慣不怪。

Eric Kwok夫婦齊遇怪事

原來當Eric早期錄製其網上節目時，便發現器材經常不能運作，但也不以為意，至一次錄影後，半夜剪片時發現其中一個高掛的定位鏡頭突然自動轉向，再慢慢移回原定方向，事件令他們深感不安後，便開始每次錄影也會先行拜神，令節目一直順利播出至今。

至於與太太共同經歷的事件中，最為恐怖的則要追溯至二人拍拖初期的時候，曾於堅尼地道居住，幾年間太太時常在家離奇跌倒。

至後期還時常聽見樓上半夜開派對，最後一次還不斷來回拖行重物，做成極大滋擾，當他們向管理員投訴後，才赫然發現樓上早已空置半年，根本不可能有人開派對或發出噪音，此後二人便很快搬離怪屋。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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