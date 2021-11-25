  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 15:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】波蘭荷蘭和韓國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:22 2021/11/25

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

波蘭、荷蘭和韓國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（25日）宣布，因應世界動物衞生組織及韓國農林畜產食品部分別通報，指波蘭大波蘭省Gostyński區、荷蘭烏德勒支省和韓國全羅南道潭陽郡爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首九個月從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋；從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉，以及從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋。已就事件聯絡波蘭、荷蘭和韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

最高瀏覽

【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
今日 10:38
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」