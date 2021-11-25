【食物安全】波蘭荷蘭和韓國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 波蘭、荷蘭和韓國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（25日）宣布，因應世界動物衞生組織及韓國農林畜產食品部分別通報，指波蘭大波蘭省Gostyński區、荷蘭烏德勒支省和韓國全羅南道潭陽郡爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首九個月從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋；從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉，以及從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋。已就事件聯絡波蘭、荷蘭和韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐