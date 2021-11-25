【司法覆核】《頭條新聞》環節被指辱警違守則　港台工會及記協覆核部分勝訴

▲ 《頭條新聞》辱警環節，港台工會及記協覆核部分勝訴。（資料圖片）

已停播的港台節目《頭條新聞》於2020年2月播出的節目，內容涉諷刺警方而遭投訴，通訊事務管理局亦因此向港台發出警告，指節目內容欠準確性及辱警。港台工會早前聯同記協就局方決定提出司法覆核，法官今（25日）頒下判詞，裁定港台工會一方部分勝訴。

法官於書面裁決中指，節目中的「無品芝麻官」環節中，主持指「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩」，當中並無違反《電視節目守則》；而在「驚方訊息」環節中，主持稱「依家仲取消徒步巡邏，唔使行咇，將當值時暴露喺空氣中嘅機會，減到近乎零呀！」一部分，則有違反《守則》。

法官表示不會將有關爭議發還通訊事務管理局再議，因為有關節目已停播，亦沒有恢復播放的跡象。法官並下令局方需向港台工會及記協一方支付一半訟費。

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記者：楊詠渝