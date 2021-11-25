人氣童書改編電影《赤BIG靈靈狗》　溫馨真摯為小朋友帶來歡樂

▲ 《赤BIG靈靈狗》

真人動畫電影《赤BIG靈靈狗》（Clifford the Big Red Dog）改編自美國人氣童書系列《超級紅卜卜》（Clifford the Big Red Dog）。

此原著大有來頭，作者諾曼伯德韋爾（Norman Bridwell）自1963年開始出版此系列故事，直到他在2014年離世時，已經創作了60本書。

▲ 《赤BIG靈靈狗》

讀者遍佈全世界

過去58年內，《超級紅卜卜》更出版了約500個不同版本，包括多國的語言譯本，讀者遍佈全球。

早於80年代末已推出過改編動畫錄影帶，2000年起更製作了數輯電視動畫，最新一輯於2019年開始播放，繼續陪伴新一代小朋友成長。

《赤BIG靈靈狗》內一人一狗的互動既趣怪又溫馨，滲透出神奇魔力，讓人感受到他們之間有如親人的真摯感情。

可愛巨狗守護主人

在電影裡，艾蜜莉許願希望奇利福可以長得大些來保護自己，結果真的願望成真。狗仔居然會一夜之間變成10呎巨犬，看著這麼大隻的奇利福，就令人好有衝動想張開雙手攬住他，安全感滿分。

擁有這樣的超巨型狗狗其實是原著作者諾曼伯德韋爾的心願，他曾解釋，一直希望像騎馬那般騎著巨型狗狗，於是由這點出發創作，便畫出像馬一樣大的奇利福。

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為觀眾注入力量

在《赤BIG靈靈狗》結局一幕，艾蜜莉騎著奇利福穿梭全城，正好實現了作者一直以來的心願。

監製兼原作出版社執行副主席伊露盧卓絲（Iole Lucchese）相信，不論是大人還是小朋友都會從電影裡獲得力量：「奇利福代表著我們每人內心的小孩，他是個永遠會陪伴你的好朋友，既好玩，又會在你有需要時協助你。」

向原著作者致敬

奧斯卡提名男星尊基利斯所飾演的動物救援組織負責人，是今次真人動畫電影原創角色，之前從未在書本出現過，而編劇及導演亦很有心思地借用了作者的名字Bridwell來命名他的角色，藉此向這位童書偉人致敬。

監製佐敦堅拿解話：「電影核心是充滿魔法的世界，而尊的角色是懂得魔法的人，透過逗人開心就能改變世界的命運」，就如原著作者諾曼伯德韋爾所做的創作一樣，為小朋友帶來無窮歡樂。