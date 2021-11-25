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【預祝聖誕】洪嘉豪人氣急升開心指數爆燈　曾比特成新人獎大熱無壓力

娛樂 15:52 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

歌手洪嘉豪（Kaho）、曾比特（Mike）聯同由商台DJ阿正（黃正宜）及Elsie（呂珮琳）組成的「Bad Girl佬」，日前現身樂富廣場的「Unboxing Christmas」活動，場內外設有多個喜出望外的裝置，讓你可以了解自己喜愛顏色反映的個性及特質，亦有多個幸福甜蜜場景，絕對是打卡必到之處。

當日眾人跟5米高巨型聖誕樹 「Christmas Treerapy」Selfie過後，即場進行顏色分析，各人從裝置中揀選喜愛的顏色，以了解自己當下的心情，率先試玩的Kaho上月完成《我是現場》音樂會。

由喊住認渺小如同「樂壇隱形人」，一夜爆紅升呢「港版木村」，結果也反映出他特別開心，Kaho說：「見到咁多人支持自己，我都好開心，希望將來獲得更多認同啦。」

近日Mike一改「愛情下靶王」的慘情形象，推出全新Punk Rock單曲《奔跑吧!》，反應熱烈，更被視為新人獎大熱！不過，分析顯示其心情輕鬆、冇煩惱，他笑言因唱搖滾歌有助Shout out內心壓力，自己亦以平常心面對一切獎項。

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至於頻頻拍片放笑彈的Bad Girl佬，就選出「黃紫」兩隻顏色，大玩食字，希望尋覓到她們的王子，陪伴過浪漫聖誕！

最後，大家移師戶外的4間繽「Fun」小屋影相，Kaho和Mike分別於「黑夜彩虹」與「五光十色霓虹牆」主題屋Chok爆擺Pose，成功影出「呃Like照」。

而阿正和Elsie甫走進「甜蜜糖果」屋，瞬間由諧星變少女，連環拍下多張Sweet到漏「網紅照」，她們均大讚現場裝置又靚又有心思，很適合一家大細來玩及打卡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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