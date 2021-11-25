【勵志故事】32名健康護理學生參加中大瞳心護眼計畫　金奬楊欣悅同學：家人患病啟發冀成護士幫助他人

▲ 楊欣悅（左）獲頒學生護眼大使金獎，並於頒獎典禮上分享感受。（中大提供）

香港中文大學賽馬會「瞳心護眼計劃」今日（25日）頒發奬項。其中獲頒金獎楊欣悅同學分享得著時表示，修讀護理學系是因為家人患病時，護士悉心照料家人，但自覺做得不足感到愧疚，因此希望成為一名護士，照顧有需要的人。

楊欣悅同學指，對得到奬項感到非常榮幸，除了學會護眼知識和使用不同的儀器外，更學會如何和小朋友有效地溝通。

眼睛檢查的其中一環要滴眼藥水進行，小朋友一般都會表現得很抗拒，於是以有趣話題打開話匣子，再把藥水滴在小朋友的手背，讓他們有信心繼續進行程序。

她又稱，是次計劃明白到保護眼睛的重要，希望畢業後升讀護理學系，再深入研究眼睛，成為眼科護士，幫助更多小朋友，以免他們患上眼睛相關的疾病。

香港中文大學專業進修學院共有32位健康護理高級文憑課程學生參加是次「香港中文大學賽馬會瞳心護眼計劃」，獲學生護眼大使1金、2銀及4銅奬。

▲ 32位健康護理高級文憑課程學生參加計劃，獲頒1金2銀4銅奬。（中大提供）

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責任編輯：余思嵐