【假新聞法】林鄭：正積極研究其他國家經驗　決定最好處理方法

▲ 特首林鄭月娥今日在中國網絡媒體論壇開幕式上視像致辭。（政府新聞處）

特首林鄭月娥指，數碼化經濟和網絡普及應用是不可逆轉的大勢，作為負責任的政府，必須充分掌握網絡媒體的發展，在有需要時建立秩序。港府正就有關假新聞的問題，積極研究其他國家和地方的經驗，再決定最好的處理方法。

林鄭今日在中國網絡媒體論壇開幕式上以視像形式致辭，指網絡科技發展一日千里，固有的法律不一定能有效地處理網絡上的各種不當行為，例如惡意公開其他人的個人資料、發表仇恨及歧視性言論或發布假新聞等。就此，港府要不斷檢視法律，積極堵塞漏洞。

林鄭稱，在政治形勢複雜的香港，有人利用網絡達致政治目的，認為港府需要適當地監督和管理媒體，以「預防勝於治療」的概念，防範媒體或網絡被操縱，造成對社會的危害。

她又提及，根據香港警務處的資料，科技罪案過去10年之間上升接近五倍，情況令人關注，加強網絡安全和打擊科技罪行是香港警方今年的重點工作之一，有關的專責隊伍會果斷跟進任何違法行為。應對網絡及媒體上的不當及違法行為，特區政府已加強留意網絡上流傳的信息，並會針對虛假的資訊加強、加快作出糾正和澄清。

林鄭續指，特區政府正努力提升發放政府信息的效率，包括更廣泛地利用網絡、手機平台及社交媒體，讓資訊更快地接觸更多市民；更多用創新的發布方式，吸引公眾的注意；也會更注重政府資訊的傳達性，讓市民聽得懂、聽得進、聽得明白。

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記者：陳葆琳