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《春光乍洩》重映特設主題展區　公開張國榮梁朝偉絕密劇照

娛樂 16:04 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《春光乍洩》全新4K修復版將上映。

繼《花樣年華》後，王家衛導演另一經典作品《春光乍洩》全新4K修復版亦緊接上映，讓觀眾在大銀幕上透過細緻無瑕的聲畫質感，重新細味張國榮梁朝偉演的何寶榮與黎耀輝之間的愛情交戰。
 
除電影以外，英皇戲院並與澤東電影合作，由2021年11月25日起於英皇戲院尖沙咀iSQUARE特設「《春光乍洩》4K修復版電影展覽」，免費入場。

是次展覽將戲院劃分成多個別具特色的區域，配合不同佈置，讓觀眾在電影邁向25週年紀念之時，與何寶榮和黎耀輝重新出發，感受煥然一新的《春光乍洩》。

長廊展出多張從未曝光的電影劇照。


 
由踏入戲院開始，觀眾便猶如走進電影之中，與何寶榮和黎耀輝走一趟「不如我哋由頭嚟過」的旅程。三大主題展區包括：

1/「永恆的探戈」— 在戲院大堂展出一系列何寶榮和黎耀輝探戈共舞劇照，配合特別投射，讓觀眾親身感受二人的纏綿與角力。

2/ 「春光乍洩之旅」— 長廊展出多張從未曝光的電影劇照、珍貴手稿照片，觀眾跟隨製作團隊以及兩位主角的步伐，體會這段春光步道。

3/　「伊瓜蘇瀑布」—站在瀑布下的應該是兩個人嗎？ 來到旅程終站伊瓜蘇瀑布，觀眾站在瀑布燈前，配合燈光和音響效果，為這趟旅程劃上完美句號。

在戲院大堂展出一系列何寶榮和黎耀輝探戈共舞劇照。

此外，戲院大堂及玻璃走廊均設置大型劇照佈置，當中包括張國榮以戲中白背心造型，說出電影經典對白：「不如我哋由頭嚟過。」一幕。
 
這次展覽王家衛更親自作原聲導航，觀眾只需於各個展區以智能電話掃描QR Code，便能細聽導演的聲音並跟隨何寶榮與黎耀輝的步伐「由頭嚟過」，深度漫遊《春光乍洩》。

伊瓜蘇瀑布。

王家衛導演先分享了整個修復旅程以及當中的難度，之後提到《春光乍洩》的創作概念，原來包含了「天涯」、「去留」及「探戈」三個關鍵詞，而他將透過語音導賞親自為大家述說當中的意義及情感張力。「《春光乍洩》是個關於『團聚』的故事，我非常慶幸能在電影邁向25週年之際，能以煥然一新的面貌與影迷『團聚』。」王家衛導演說。

最新影片：Anson Lo+Alina+Hendi訪問


 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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