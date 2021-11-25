【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使

▲ 大會指逾3,100人報名，邀請5位運動員出任維港泳大使。（新世界發展有限公司提供）

「新世界維港泳」早前宣布將於12月12日復辨，今屆賽事踏入十周年，邀請了5位運動員出任維港泳大使兼「飛躍新世界」學員的導師，包括何詩蓓﹑蘇樺偉﹑吳安儀﹑陳晞文及黎志偉，他們向學員分享自已的人生格言，勉勵他們堅持努力。

大會表示，5位擔任大使的運動員都在各自的項目，為香港屢創驕人成績，他們將與「飛躍新世界」的小飛魚學員會面交流，分享自身經歷。5位大使更向學員分享其人生格言，勉勵他們勇於創出成就。

另外，大會稱今屆報名反應熱烈，1,500個參賽名額共有逾3,100名泳手報名。大會將會進行抽籤，並於本月25日公布「優悠組」抽籤結果，中籤泳手須於本月底參與水試，通過水試者才能參加新世界維港泳。

5位大使的人生格言：

何詩蓓曾經歷傷患，在2018年放棄出戰亞運，及後在疫情下東京奧運被迫延期，到現在站在世界舞台。她鼓勵香港青少年勇敢走出自己的舒適圈，向夢想進發，才能創造奇蹟。

Magic happens outside of your comfort zone

六次奪得殘奧會金牌的蘇樺偉，面對順境逆境，都抱著永不放棄的宗旨。他勉勵小飛魚要懷著自信面對逆境，堅持過後，總會發現人生有所得著。

堅持不放棄，總有得著。

吳安儀在比賽生涯中曾試過多次連敗，甚至懷疑自己的能力，但後來重拾信心，做好自己最終成為世界第一。吳安儀相信，人生應該尋找自己喜歡的事情，相信自己，將自己發揮得最好，便能有所成就。

If you believe it, you can achieve it!

陳晞文曾經在訓練時遇上嚴重意外，需要切除整個脾臟，但她對滑浪風帆的熱愛，協助她戰勝嚴重傷患，她相信大海跟人生挑戰一樣千變萬化，唯一可掌控的就是自己的努力和付出，唯一不變就是自己的熱情和初心。

Make waves with love

黎志偉在人生癲峰時期遇上交通意外，導致下半身癱瘓。不過他並沒因肢體傷殘而停步，反而在輪椅上創造出一個又一個奇蹟，先成功攀登上獅子山，再於2021年挑戰攀爬摩天大廈，顯示出無比毅力。黎志偉用行動展示出面對逆境的傲氣，希望鼓勵泳手堅持努力。

Never Settle

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責任編輯：李榮忠