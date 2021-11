【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使

「新世界維港泳」早前宣布將於12月12日復辨,今屆賽事踏入十周年,邀請了5位運動員出任維港泳大使兼「飛躍新世界」學員的導師,包括何詩蓓﹑蘇樺偉﹑吳安儀﹑陳晞文及黎志偉,他們向學員分享自已的人生格言,勉勵他們堅持努力。

大會表示,5位擔任大使的運動員都在各自的項目,為香港屢創驕人成績,他們將與「飛躍新世界」的小飛魚學員會面交流,分享自身經歷。5位大使更向學員分享其人生格言,勉勵他們勇於創出成就。

另外,大會稱今屆報名反應熱烈,1,500個參賽名額共有逾3,100名泳手報名。大會將會進行抽籤,並於本月25日公布「優悠組」抽籤結果,中籤泳手須於本月底參與水試,通過水試者才能參加新世界維港泳。

5位大使的人生格言:

何詩蓓曾經歷傷患,在2018年放棄出戰亞運,及後在疫情下東京奧運被迫延期,到現在站在世界舞台。她鼓勵香港青少年勇敢走出自己的舒適圈,向夢想進發,才能創造奇蹟。

Magic happens outside of your comfort zone

六次奪得殘奧會金牌的蘇樺偉,面對順境逆境,都抱著永不放棄的宗旨。他勉勵小飛魚要懷著自信面對逆境,堅持過後,總會發現人生有所得著。

吳安儀在比賽生涯中曾試過多次連敗,甚至懷疑自己的能力,但後來重拾信心,做好自己最終成為世界第一。吳安儀相信,人生應該尋找自己喜歡的事情,相信自己,將自己發揮得最好,便能有所成就。

If you believe it, you can achieve it!