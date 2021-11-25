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【親子好去處】荃灣試行餐具借還打造走塑社區　綠色和平招募親子義工培養環保意識

親子好去處 16:57 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

綠色和平舉辦「重用餐具社區實驗」，現正就活動招募義工。

綠色和平首次舉辦「重用餐具社區實驗」，以一條街作起點，於荃灣路德圍成功游說約7成食店，加入全城「走塑」行列，並於本周六（27日）以三間小店作為試點，提供可重用餐具盛載食物及飲品給顧客。綠色和平正就活動招募義工，歡迎家長與小朋友一同加入「走塑」義工隊。

顧客每月於指定周末向參與活動的小店說聲「唔該借借」，便能借用重用餐具盛載食物及飲品。（綠色和平提供相片）

每月舉辦一次餐具借還活動

綠色和平由2018年開始，推動「全城走塑計劃」，至今在全港覓得超過1000間小店支持。這次進一步推展「重用餐具社區實驗」，由今年11月至明年1月，每月舉辦一次社區實驗日，讓「走塑」社區想像成真。

最新影片：

由11月27日開始，顧客每月於指定周末在路德圍，向參與「唔該借借──重用餐具社區實驗」的小店說聲：「唔該借借」，便能借用重用餐具盛載食物及飲品，掃街時可以食得安心又環保。綠色和平項目主任譚穎琳表示：

有見政府推動禁膠餐具、走塑進程緩慢，我們希望透過這次實驗，向政府展示於社區設立重用餐具配套的可行性，以推動落實2025年餐具全走塑、訂立重用餐具措施及時間表。

Macy和先生（右一、二）一同參與全城走塑活動。（綠色和平提供相片）

兩孩媽媽以身作則 提高女兒環保意識

兩孩媽媽Macy是綠色和平的長期義工，她不時會帶同先生和兩個女兒參加「全城走塑活動」。環保意識濃厚的Macy指一家人「走塑」多年，她和先生都經常教育女兒「走塑」的重要性，透過參與不同的義工活動，期望以身作則，提高年輕一代的環保意識。

我們一家已『走塑』多年，希望感染更多人一同響應，讓大家認知塑膠污染的嚴重性。同時期望讓『走塑』成為風氣，店鋪之間有良性競爭，令大家都有動力『走塑』。

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Macy認為「重用餐具社區實驗」能提供另一個方便的「走塑」選項給市民，非常值得推廣，鼓勵各位家長攜同子女一起加入義工隊，為環保出一分力。

Macy女兒一同參與全城走塑，身體力行實踐環保。（綠色和平提供相片）

「唔該借借」重用餐具社區實驗──現正招募義工！

日期：11月27日（六）、12月11日（六）、1月15日（六）

年齡：15歲以下需由家長陪同

12月義工招募截止日期：12月9日（四）

報名連結：https://act.gp/3xjAtHs

歡迎家長帶同子女一齊踴躍報名，成為「走塑」義工隊的一份子！

詳情請瀏覽【綠色和平網站】及【社交平台

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責任編輯：鄭樂晴

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