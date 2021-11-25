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【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型   帶出其「be water」哲學思想

社會 16:19 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

李小龍會今日宣布，與歷史悠久的香港本土品牌「利工民」合作，於今日為李小龍銅像添上新裝。（陳麗娜攝）

尖沙咀李小龍銅像換上新裝，李小龍會今日（25日）宣布，與本土品牌「利工民」合作，為李小龍銅像添上新裝，特製與銅像等身大小的「半胸文化恤」，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的造型，並同時慶祝本月27日李小龍的81歲冥壽。造型的創意總監黃雋溢指，「文化裇」背面利用同色的線刺繡了如水無形的字眼，帶出李小龍「be water」的哲學思想。

大會表示，今次活動參考了比利時首都布魯塞爾之地標 le Petit Julien（尿尿小童像）的更衣習俗，希望自本次活動起，在未來日子能夠一直持續進行，將會開放予不同機構、藝術家、設計師等合作，為銅像和星光大道增添色彩，同時為香港旅遊業創作新景點。

至於銅像上的衣服會否因天氣變化影響而變黃或者變色，創意總監黃雋溢指在設計時曾做相關實驗，將衣服浸濕再吹乾都沒有影響其質料，估計會在2個月之後就更換，預料期間的天氣變化未必很大。

李小龍會指自2005年11月27日「世紀之星-李小龍」銅像在李小龍65歲冥壽當日豎立後，不經不覺已經踏入第17個年頭，而且已經成為外國人眼中的香港新地標，希望是次活動可為星光大道注入更多生氣和新景象，同時為紀念今次活動，李小龍會聯乘「利工民」，推出兩款命名「如水」及「無形」的半胸文化恤，將在今日起於網上預售，網址：

揭幕嘉賓導演文雋指，十多年促成銅像的設立，覺得自己與李小龍有微妙的淵源，很感謝大會今次邀請出席揭幕儀式，惟認為前往星光大道李小龍銅像途中指示並不清晰，已向大會建議增加指示牌。

李小龍《如水無形 1127》創意總監黃雋溢表示，新裝設計靈感取自李小龍在電影「唐山大兄」的造型，「文化裇」分有黑白顏色，背面利用同色的線刺繡了「如水」、「無形」的字眼，帶出李小龍「like water」的哲學理念。他指出，為銅像穿上新裝充滿挑戰，因為銅像的手腳不能活動，需要在衫上設有「魔術貼」，將衫套在銅像身上。

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記者：陳麗娜

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