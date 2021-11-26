  • 24°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥謬誤】盲目減澱粉質做運動無助減脂　營養師教正確減脂肪方法

保健美顏 16:12 2021/11/26

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

註冊營養師盧綺欣表示，很多人以為單靠運動便可減脂肪，但其實減肥始終八成靠飲食，兩成靠運動呢！

天氣轉涼，適逢周末，相約男友一連兩日吃了火鍋和煲仔飯。

周一上磅時，男友發現體重上升了數磅。他嚷着︰「糟糕了，不知不覺胖了，事不宜遲，我今晚決定晚餐不吃澱粉質，再到健身室跑步，消耗周末多吃了的脂肪。」

不吃飽便做運動得不償失

我無奈地說︰「減少攝取澱粉質而不減脂肪，是治標不治本的方法，減去的就只是水份。」當下衝勁十足的他，當然沒有理會……

晚餐時，男友只吃雞胸肉和蔬菜，之後便到健身室跑步。大半小時後，他拖着累透的身軀回家。甫打開門，他便大叫︰「跑了半小時很餓呢！可以幫我煮碗香腸即食麵嗎？」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

正確的減脂肪方法

我震驚地回應道︰「你只跑了半個小時，燃燒了大約300卡；而一個即食麵則有445卡，再加一條香腸約90卡，即是你還多攝取了235卡，足足一碗多飯的卡路里呢！」我頓了一頓再說︰

你晚餐沒吃澱粉質便跑去做運動，當然會肚餓。正確的減脂肪方法，應是吃足夠碳水化合物和蛋白質，減少脂肪攝取量，再配合適量運動，以提供足夠能量、維持新陳代謝率和有效地減脂。很多人以為單靠運動便可減脂肪，但其實減肥始終八成靠飲食，兩成靠運動呢！

聽罷，男友還是說︰「但我真的很餓呢，那我現在可以吃甚麼？」

「我現在煮一碗烏冬給你，下次緊記不要胡亂節食減肥了！」我無奈地說。

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【減肥秘訣】別看輕餐飲的致胖威力　營養師黃凱詩：戒一個習慣每月hea減1.2磅
18:22 2021/11/24
【減肥秘訣】別看輕餐飲的致胖威力　營養師黃凱詩：戒一個習慣每月hea減1.2磅
【高糖陷阱】日本柿每個含5.5茶匙糖　營養師：糖尿病患者每次限吃半個
10:40 2021/11/18
【高糖陷阱】日本柿每個含5.5茶匙糖　營養師：糖尿病患者每次限吃半個
【減肥革命】戒澱粉質減肥致情緒低落 80後OL改用懶人減肥法腰圍瘦4吋
12:16 2021/11/25
【減肥革命】戒澱粉質減肥致情緒低落 80後OL改用懶人減肥法腰圍瘦4吋

你可能感興趣

【減肥秘訣】別看輕餐飲的致胖威力　營養師黃凱詩：戒一個習慣每月hea減1.2磅
18:22 2021/11/24
【減肥秘訣】別看輕餐飲的致胖威力　營養師黃凱詩：戒一個習慣每月hea減1.2磅
【高糖陷阱】日本柿每個含5.5茶匙糖　營養師：糖尿病患者每次限吃半個
10:40 2021/11/18
【高糖陷阱】日本柿每個含5.5茶匙糖　營養師：糖尿病患者每次限吃半個
【減肥革命】戒澱粉質減肥致情緒低落 80後OL改用懶人減肥法腰圍瘦4吋
12:16 2021/11/25
【減肥革命】戒澱粉質減肥致情緒低落 80後OL改用懶人減肥法腰圍瘦4吋
減肥 澱粉質 蛋白質 脂肪 運動

最高瀏覽

【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【公屋垃圾屋】滅蟲公司免費幫富亨邨垃圾屋滅曱甴　區議員形容情況非常惡劣：屍橫遍野
11:25 2021/11/25
【公屋垃圾屋】滅蟲公司免費幫富亨邨垃圾屋滅曱甴　區議員形容情況非常惡劣：屍橫遍野