【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈

▲ 繽紛冬日巡禮20米高巨型聖誕樹移師西九。（旅發局提供）

下月25日為聖誕佳節。旅發局今日（25日）宣布，首次把香港繽紛冬日巡禮的20米高巨型聖誕樹和聖誕小鎮，從中環移師至西九文化區藝術公園，並將於明天下午5時亮燈，讓市民疫情下感受濃厚節日氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「香港繽紛冬日巡禮」的聖誕小鎮亮點，包括20米高巨型聖誕樹，配合現場音樂的特別閃燈效果，與維港美景互相輝映；小鎮內有8間布置精緻的聖誕小屋，周圍有多棵小型聖誕樹、金屬馴鹿及古典電燈柱等裝飾，恍若置身歐陸小鎮。

旅發局總幹事程鼎一表示，聖誕小鎮今年首次於西九文化區登場，希望乘著M+博物館開幕，吸引更多市民來欣賞藝術的同時，也參觀一下歐陸聖誕小鎮，感 受冬日暖意。

聖誕小鎮開放詳情如下：

展出日期： 11月26日至2022年1月2日 開放日期： 11月26日至12月21日： 周一至周五：下午5時至晚上11時；

周六及日：上午11時至晚上11時 12月22日至2022年1月2日 周一至周日：上午11時至晚上11時 12月24日至25日、31日（平安夜、聖誕節及除夕延長開放時間） 上午11時至晚上凌晨1時 ＊最後入場時間： 場地關閉前30分鐘

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐