【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單

▲ 東京奧運乒乓球男子單打冠軍馬龍。（新華社圖片）

民政事務局今日（25日）公布，於12月3日至5日到香港訪問的東京奧運會國家奧運健兒代表團，將包括來自12個運動項目共29名運動員和3名教練。

發言人表示，代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。代表團成員於12月4日將出席三場公開活動，包括早上分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「奧運健兒展風采」運動項目示範，以及下午於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」。

發言人提醒，三場活動的門票將於明日起於城市電腦售票網以實名登記方式公開發售，市民亦可透過電視直播觀賞以上三場活動。

東京奧運會國家奧運健兒代表團訪名單：

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責任編輯：李榮忠