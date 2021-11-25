  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 17:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單

社會 16:27 2021/11/25

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

東京奧運乒乓球男子單打冠軍馬龍。（新華社圖片）

民政事務局今日（25日）公布，於12月3日至5日到香港訪問的東京奧運會國家奧運健兒代表團，將包括來自12個運動項目共29名運動員和3名教練。

發言人表示，代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。代表團成員於12月4日將出席三場公開活動，包括早上分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「奧運健兒展風采」運動項目示範，以及下午於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」。

發言人提醒，三場活動的門票將於明日起於城市電腦售票網以實名登記方式公開發售，市民亦可透過電視直播觀賞以上三場活動。

東京奧運會國家奧運健兒代表團訪名單：

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「like water」哲學思想
今日 16:19
【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「like water」哲學思想
【勵志故事】32名健康護理學生參加中大瞳心護眼計畫　金奬楊欣悅同學：家人患病啟發冀成護士幫助他人
今日 16:13
【勵志故事】32名健康護理學生參加中大瞳心護眼計畫　金奬楊欣悅同學：家人患病啟發冀成護士幫助他人
【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
今日 16:09
【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使

你可能感興趣

【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「like water」哲學思想
今日 16:19
【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「like water」哲學思想
【勵志故事】32名健康護理學生參加中大瞳心護眼計畫　金奬楊欣悅同學：家人患病啟發冀成護士幫助他人
今日 16:13
【勵志故事】32名健康護理學生參加中大瞳心護眼計畫　金奬楊欣悅同學：家人患病啟發冀成護士幫助他人
【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
今日 16:09
【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
運動 運動員 奧運會 門票 香港體育學院 民政事務局 香港

最高瀏覽

【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
10:29 2021/11/24
【侵吞公屋】涉霸公屋女保安態度180°大轉變　突還門匙下跪道歉：唔係人做嘅嘢
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
今日 10:38
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」