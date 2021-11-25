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【男神廚房】林德信伍允龍憶親情感觸　張馳豪以美食向爸爸答謝

娛樂 16:33 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

張馳豪以黑松露蝦仁炒蛋回憶父親。

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的綜藝節目《男神廚房》，昨晚（24日）播出最後一集！最終怕醜內向的「校草男神」張馳豪（Aska），憑藉「黑松露蝦仁炒蛋」以及與家人「愛在心裏口難開」的感人經歷，成功感動一眾女神，成為最後一輪《男神廚房》冠軍。

昨晚一集三位嘉賓亦分享感人故事，當中張馳豪以黑松露蝦仁炒蛋回憶：「呢味餸是爸爸教我，我中學離開香港去美國讀書，好耐冇見一次屋企人。家表面會話唔錫我，可能我上台唱歌，第一個批評我的人是爸爸，其實暗地裏好錫我，表面上都不是好識表達，只會話對方點唔好、點唔好…我想給他們一個好長的擁抱，真心多謝他們的愛。」  

伍允龍則煮出「媽咪笑哈蝦」。

伍允龍則煮出「媽咪笑哈蝦」：「媽咪在我生命好緊要，是我最信的人。我同媽咪每次見面都開心，是她要走時候難頂，但我是男人，不想流淚！但我好記得拍人生第一部荷里活電影…當時我媽來探班，她第一次攬我，話覺得好proud of我。」

林德信的慢煮梅菜三文魚，背後故事：「這條魚是有好開心及溫暖回憶。我記得細個每個星期日都會六點半準時返去跟公公婆婆食飯。十年前婆婆過身，得公公一個和我們食飯，有次我煮了這個菜，他好鍾意。公公都過了身，這個魚好不好食唔重要，因為對我是有回憶。公公以前會拍我氹我瞓覺，他臨走時候，我都在床邊拍同一個拍子安慰。」

林德信想念公公。

《男神廚房》並非劃上句號，據知製作組已私下召集一眾小組冠軍男神於11月尾進行特訓，而補替陳家樂出賽的「非冠軍男神」關禮傑+伍允龍、三位小組冠軍男神譚俊彥、方力申及Aska，將分成四個單位，先後於11月30日（周二）、12月1日（周三）、12月2日（周四）及12月6日（周一），於南豐紗廠The Big Things Party營運「限定實體男神廚房」。

每個單位將分兩個時段開業，男神除親自落場炮製「限定美食」，更會騰出時間與食客互動及交流，包括與食客合照「即影即有」，並乘機向現場食客拉票、爭做終極男廚神寶座！

最新影片：Anson Lo+Hendi+Alina訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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