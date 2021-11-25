據悉新思維、民主思路下周日合作開街站　黃俊瑯成功覓得前民主黨區議員撐場

▲ 新思維副主席黃俊瑯（中）原本打算參選九龍西，但最終「空降」出戰新界西北。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉下月19日舉行，非建制派選情備受關注。據了解，「空降」新界西北的新思維副主席黃俊瑯，已覓得至少3名區議員或前區議員合作，包括民主黨前成員、屯門區議員林頌鎧。

正在「拍拖」的民主思路和新思維，早前宣布會在今次選舉中合作，消息人士透露，兩黨將於本月28日在多區舉行聯合街站活動。據悉，由九龍西轉戰新界西北的黃俊瑯，近日還積極聯絡屯門和元朗區的非建制派合作，爭取非建制派和民主派選民支持。

消息指，黃俊瑯除了已覓得2至3名前區議員合作外，還有至少1名現任區議員已答應支持，他們將於下周日的街站中現身「撐場」。據了解，該名現任區議員是年初退出民主黨的林頌鎧。

據悉，黃俊瑯近日亦已搬到屯門居住，除了爭取有更多時間進行選舉工程，還決定無論最終當選與否，仍會繼續在新界西北深耕細作。

有新思維中人透露，新思維和民主思路亦正考慮舉辦花車巡遊，但未有最終定案。另有消息指，兩黨亦正印製「孖頭」橫額，稍後會開始在各區懸掛。

已參選新界西北的還有民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰。

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