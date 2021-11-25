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【委任法官】陳仲衡及黎婉姫獲委任高院原訟庭法官　明日生效

社會 16:48 2021/11/25

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陳仲衡及黎婉姫獲委任高院原訟庭法官，明日生效。（資料圖片）

司法機構今日（25日）宣布委任原區域法院法官陳仲衡和黎婉姫資深大律師為高等法院原訟法庭法官。有關任命於11月26日起生效。

陳仲衡於1988年在香港獲大律師資格，並於1989年至2002年期間私人執業。2002年獲委任為常任裁判官，及2012年獲委任為區域法院法官。消息指，近日的可疑信件事件，陳官亦有收到粉末信件威嚇。

黎婉姫於1991年在香港獲大律師資格，1992年加入當時的律政署為檢察官，於1995年晉升為高級檢察官。2011年及2017年分別晉升為律政司副首席政府律師及首席政府律師。2019年離開律政司，於同年開始私人執業。2020年及2021年期間曾數度獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。自2021年11月起再度獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。

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責任編輯：李榮忠

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