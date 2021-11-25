【假冒女團】蘇皓兒回望當年As One點滴　Chloe沒有偶包願挑戰各類角色

▲ 慨歎As One太早解散錯失組合風潮，蘇皓兒望撇女團身份專心發展戲劇。

出身於女團As One的蘇皓兒（Chloe）在電影《假冒女團》要重拾「老本行」，扮演女子組合成員。在《假冒女團》內飾演娛樂記者夏日葵的Chloe，為調查案件而參加女團選秀比賽，與片中各懷鬼胎的雷紫荊（Anson Lo飾）、白百合（李靜儀飾）、元萱（陳紫萱飾）在選秀營中查案。

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重新練習唱跳

與Chloe同樣出身於As One、但被指與Anson Lo「撞樣」的陳葦璇亦有參演《假冒女團》，Chloe接受TOPick專訪時笑指：「As One今次佔了兩個席位，但我從不覺得葦璇與Anson Lo似樣，可能大家都是短髮、髮型有點似樣。」

As One於4年前解散，Chloe今次為角色重新練習唱跳。

不過演戲與女團唱跳的感覺完全不同，她坦言今次有點吃力：「放下了跳舞幾年，再跳確實是有點吃力，為了一些跳舞場口排練了幾日，由早練到晚回家再看著影片練習，時間很短第二天又要學新東西，很怕自己跟不上。同時還要背歌詞，會把歌詞黏在廁所的牆上一邊洗澡一邊背。」

▲ 《假冒女團》有時下當紅的「教主」盧瀚霆主演。（劇照）

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想嘗試更多不同片種

講到整套電影最深刻的一場，外表甜美的Chloe竟然覺得醜化自己扮喪屍的一幕最過癮，雖然只有短短十秒的戲份，但已經夠她不停回味：「那場是即興橋段，我臨場選擇扮喪屍，自己一向貪玩鍾意扮嘢，除了妝容似我還有模仿喪屍的動作，事後看Play Back他們還笑我是『形體大師Chloe So』。」

擁有美麗外表惹人羨慕，但反過來亦可能是個包袱，Chloe直言自己底線好低、興趣廣闊，所以甚麼的角色與戲種也願試。她早前看過以露宿者為主題的電影《濁水配流》，也很想從商業片外，嘗試這種社會議題的電影：「希望自己演戲的範圍可以更闊一點。」

對於被外表局限戲路的說法，Chloe以平常心看待：「我這兩年才開始拍戲，起初飾演較為『正常』的角色都很正常，去年接拍的《金宵大廈》嘗試毀容妝，希望之後大家見到我更多的可能性，會找我演其他角色。」而講到今次《假冒女團》，Chloe表示算得上一圓心願：「都想趁年輕拍到女團電影。」

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▲ Chloe希望撇甩女團的形象，嘗試更多角色。（黃建輝攝）

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與隊友沒不和

提到2015年組成的四人女子組合As One，Chloe否認大家因不和才在2017年解散：「我們幾個都是男仔頭性格，連交也從未嗌過，當初完結純粹是公司在音樂投資方面不多，我們又消耗很大的一筆金錢，於是才決定解散。」

她續指：「如果捱多幾年，現在又封關了難以追韓團，現時組合風氣比以前更好，可能會有起色，但無辦法，結束了就專注戲劇才面的發展。」

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問到會否考慮趁著組合風氣再度盛行，而齊集舊成員再次合作，Chloe認為大家的路線發展已經各有不同：「我跟Nata（陳苑澄）主力向戲劇方向發展，葦璇就以唱跳歌手為主，Shin（吳思佳）之前到了韓國發展，後來淡出了娛樂圈就少了聯絡，但如果在工作場合上遇到舊戰友都會好開心。」

所以她指今次《假冒女團》遇到葦璇十分興奮！

▲ 為了角色Chloe不介意扮醜。（黃建輝攝）

回望昔日女團點滴

見到惜日戰友難免會憶起舊日美好時光，同時亦想起當年奮鬥的日子，沒有跳舞底子的Chloe最難忘當年前往韓國進行集訓：「1個月來非常密集地練舞，進步得很快之餘亦訓練到我的抗壓性。」

她回憶指：「那時有個韓國社長經常大聲指罵、督促我們，雖然聽不明白，但還是把我罵哭，每日以淚洗臉。記得有次哭到懶得抹，直接用紙巾弄了一個面膜的形狀掛在臉上，繼續練舞。」

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▲ 重組「女團」令Chloe憶起當年As One的回憶。（劇照）

回想起當時最大的動力，就是收到粉絲的留言：「他們會說我進步了很多，見到自己的弱點就努力去改善，覺得好感動。」

然而已單飛3、4年時間，Chloe坦言也希望能夠「摵甩」女團的印象：「這兩年主力向戲劇方面發展，始終女團給人感覺較為偶像、商業，但其實我可以做到很多突破和嘗試，如果不是宣傳這部電影，我也不想提太多女團發生的事。」

揚言專注戲劇發展的Chloe，最近除了忙於《假冒女團》的宣傳，還接拍了兩部「鬼神」類的電影，此外還在學習潛水和苦練籃球技巧，希望慢慢向全方位藝人的步伐邁進。

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髮型：Al Leung @ The Attic

化妝：Moe Lo @ Moe’s

記者：陳心怡