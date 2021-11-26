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【呈分試】教育機構舉辦全港小五呈分試分級盃 令學生了解學科強弱備戰升中

中小學 11:37 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

全港小五精英盃2022是由遵穎教育舉辦，對象是全港小五的學生。

呈分試成績是決定升讀心儀中學的關鍵，升中呈分試將分為三次進行，第一次會在五年級下學期舉行，另外兩次則會在六年級進行，以決定學生的banding。受疫情影響，很多家長都擔心子女學習進度影響呈分試成績，有機構即將在今年12月舉辦「全港小五呈分試分級盃」，讓小五學生透過參加全港性的比賽檢視學習進度，並讓學校及家長了解學生在各科目各課題強弱，提升學習的效能。

全港小五精英盃2022是由遵穎教育舉辦，對象是全港小五的學生。負責人June leung表示，舉辦競賽的目的是讓學生透過參加全港性的比賽，檢視呈分試三科主科——中、英、數的學習進度。

比賽將由多位資深教育家及博士團隊擔任顧問，而中、英、數三份試卷更會由擁有10年以上教學經驗的教師負責出卷。比賽結束後，會對每位學生的答卷透過系統化的測評及結集大數據的分析，再連同已批改試卷郵寄給參賽學生，讓家長了解學生現時各科目、各課題的強弱，以提升學習的效能，為升中呈分試作好準備。

比賽將會在12月27日舉行，只准2021-2022學年內就讀五年級之學生參加，中、英、數三科的考核時間均為35分鐘，考核範圍如下：


中文 (35分鐘)

1. 閱讀理解

2. 修辭

3. 排句成段/段意

4. 成語配對/造句

5. 標點

英文 (35分鐘)

1. Listening

2. Comprehension 1

3. Comprehension 2

4. Tense

5. Preposition

6. Writing

數學 (35分鐘)

1. 分數加減

2. 分數乘法

3. 面積

4. 周界

5. 代數及方程

6. 近似值及多位數

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責任編輯：鄺嫻

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