【生仔大計】嫌年薪$40萬少錢老婆拒生B　人夫無奈︰唔會養唔起

▲ 台灣有人妻嫌家庭年薪少錢而拒生B，老公無奈。

台灣有一對新婚夫婦討論生B，喜歡小朋友的老公希望生育，可是老婆以沒錢為由拒絕生仔，認為2人加起年收入140萬台幣（約40萬港元），不足以好好為小朋友鋪路。老公不明所以，認為可以窮養小朋友，向網民慨嘆「難道真的錢少就只能結婚不能生子嗎」。

老婆認為少錢不能生B

該台灣人夫在「Dcard」發帖文，以「老婆覺得薪水少就不能生子」為題，引起網民一起熱烈討論，原帖已刪，但仍有網民轉載有關帖文繼續討論。事主跟太太年約30歲，目前年收入大概85萬台幣（約23.8萬港元），老婆約55萬台幣（約15.4萬港元），即兩公婆年薪有近40萬港元，儲蓄有200多萬台幣（約56萬港元），有置業計劃。去年結婚後，人夫就考慮想生小朋友，可是老婆覺得不要生，原因是「沒錢養」。

老婆堅決不要，她覺得錢太少別生了，但我覺得目前生小孩以收入可以，而且有家庭支援幫忙照顧。而且上小學後其實就輕鬆許多了，我從小也沒補習什麼的，所以花費也不高。

減省教育興趣班開支

人夫預計生一個小朋友是有足夠錢養，最多減省教育興趣班的開支，他認為學音樂、美術對人生沒有用，補習費都尚可應付。如果將來小朋友考不上好學校是他自己沒用。人夫覺得不會養不起一個孩子，

難道真的錢少就只能結婚不能生子嗎？可是我覺得年收入140萬（台幣）不會養不起吧，就只是給不起雙語學校、學習鋼琴美術等等，我從小也沒學過啊！為何一定要學？不出國玩樂就好了！

可是，太太覺得如果生孩子，父母就要把小朋友的人生安排好，為子女好好揀選去學才藝、運動、學科等，當中花費不少。加上老婆擔心若果生完之後，她不能立刻回職場工作，家庭收入根本不夠，甚至萬一家人出現意外疾病，錢真的很快會花掉，收入太少沒保障。

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有感老婆過分擔心

人夫不認同太太，覺得無法預測未來，只能決定當下，加上自己小時候也是這樣過來的，毋須過分擔心、杞人憂天，他認為父母沒責任要一直安排孩子的人生。

成長課業該給的基礎不會少，但想學甚麼等開始打工賺錢去追尋就好了啊。還可自我學習，我還不是高中才學跳舞，大學才學吉他，吉他的學費是靠自己賺來的錢。

他跟太太育兒觀不同，認為人生本來就是孩子自己長大的，社會不可能有人為你安排好一切，感慨難怪台灣生育率愈來愈低。

網民意見不一

網民加入討論，不少人認為事主太太的想法不無道理，現時跟往日不能比較，養育小朋友真的花費很多，大罵樓主抹殺了孩子的發展潛能。另外有的支持樓主，「平凡也可以很幸福」。更多留言見︰

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責任編輯：王明芳