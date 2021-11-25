【有機牛奶】十字牌推有機純牛奶　無添加防腐劑守護香港人健康

十字牌宣佈推出全新產品有機純牛奶，產品採用意大利有機奶源，並由意大利原裝入口。而十字牌有機純牛奶獲亦取得多項國際認證，以確保乳牛生長於不受污染的環境。

十字牌有機純牛奶採用 100%有機純牛奶製造，含有鐵、鈣、磷、 鎂等重要礦物質；維生素 A、B、C、K、E 同時亦含有消化酵素、 抗體與共軛亞麻油酸(CLA)，有助促進生長發育，幫助提升腸胃功能。產品經過高溫消毒法 (Ultra Heat Treatment – UHT)處理，可存放於常溫環境。十字牌有機純牛奶由由意大利托斯卡納(Tuscany)的有機牧場原裝進口，該意大利廠房擁有 CCPB 歐洲有機產品認證，奶源來自擁有 ISO14001 認證的有機牧場，牧場環境優質而且寬敞，乳牛有更大活動空間，從而產出品質更佳的牛奶。

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十字牌指出，該牧場為確保奶源純淨，飼養乳牛不使用抗生素，純天然飼養，絕無添加生長激素。牧場禁止使用殺蟲劑及農藥，令乳牛更健康成長，並承諾以非基因改造食物飼養乳牛，而生產的牛奶亦無添加防腐劑。十字牌有機純牛奶 200 毫升(三盒裝) ，建議零售價為 HK$39.9。

十字牌推出歌曲《只想和你身體健康》

十字牌亦推出改編歌佈《只想和你身體健康》，由十個不同界別的 單位合唱，歌曲改編自 90 年代廣東歌《身體健康》。新版本由《身體健康》原作曲及 作詞人藍奕邦重新改編，以歌曲展現品牌對香港人的期昐：只想和你身體健康，希望香港人，時刻為自身健康著想， 堅持每天飲用可靠而優質的牛奶，養成良好飲食習慣，擁有健康的身體以實現遠大的理想。

由大嶼山開始的十字牌

於1960年代初，聖母神樂院在香港大嶼山開始以小規模形式，為大嶼山居民出產新鮮的「十字牌」樽裝牛奶。小企業一直經營至1980 年代初，為滿足大眾市民對「十字牌」鮮奶的巨大需求，與立基集團及其他人士合資成立神樂院牛奶廠有限公司，將廠房擴充，並從大嶼山遷往現址元朗。

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責任編輯：羅嘉欣