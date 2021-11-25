【有序通關】香港健康碼下周公布　李家超：內地專家稱本港具通關條件

▲ 政務司司長李家超昨(24日)率領政府代表到深圳，準備今日出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議。(陳永康攝)

政務司司長李家超昨(24日)率領政府代表到深圳，準備今日出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議，以推進恢復內地與香港逐步有序「通關」。李家超今(25日)回港後表示，國務院港澳辦副主任黃柳權指自從第一次會議後，港府強化了不少防疫措施，並以清零為目標，肯定了港府的工作，而內地專家考察完亦有提供意見，雙方深入討論，會議內容正面及積極，對於通關有良好進展。

李家超指，內地專家認為，香港已有基本通關條件，雙方同意按程序提交報告，按落實細節提交不同內容，及會再交流意見，然後盡快推進通關，兩地共同為通關作為目標。港府正準備健康碼等機制，內地健康碼同香港健康碼轉碼以及運用問題、及口岸人手配置等，確保有效風險管理。

港府將有一系列準備工作，包括要求食衞局強化管理高暴露風險人士，及已要求創科局公布盡快於下星期公布香港健康碼推出方案細節，讓市民盡早熟習使用。

創新及科技局局長薜永恒表示，香港健康碼研發成功，料12月初可上架，讓市民使用，下周會再詳細介紹，未來會組織健康碼專班，及會與健康碼對接。李家超指初步構思一定是實名制，及會對接安心出行使用，紀錄有關人士過去一段時間行蹤。被問到具體通關時間及配額問題，他僅指當局正研究細節，有結果會適時公布。

李家超昨(24日)率領政府代表到深圳，準備今日出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議，以推進恢復內地與香港逐步有序「通關」。一同出席會議的香港特區代表官員，還包括食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民，以及衞生署、政府資訊科技總監辦公室、保安局、運輸及房屋局等相關政策局及部門代表。

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記者：洪芷晴