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【聖誕節2021】A-1 Bakery多款可愛聖誕蛋糕　必試日本甜王士多啤梨千層蛋糕

休閒消費 18:27 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

Atelier Gute 閃爍聖誕願 (日本甜王士多啤梨千層蛋 糕)（ A-1 bakery提供）

聖誕節將至，不少家庭會食蛋糕慶祝， A-1 bakery推出多款聖誕蛋糕，包括深受歡迎的士多啤梨千層蛋糕、芒果蛋糕，意式朱古力聖誕包等，12月20日或之前門市預定指定聖誕蛋糕可享88折，記得提早下訂單。

 A-1 bakery在今個聖誕節送給大家一個驚喜的聖誕願望，由 Atelier Gute 品牌推出的閃爍聖誕願 (日本甜王士多啤梨千層蛋糕)，內層由13層班戟皮製成，中間更夾雜厚厚的幼滑忌廉和酸甜的士多啤梨醬。光芒聖誕頌(芒果蛋糕 12/15cm): 頂層佈滿棉花糖，內層混合法國忌廉及夾雜芒果醬及芒果粒，甜酸交融。

而「日本甜王士多啤梨樹頭卷蛋( 13cm) 」，以粉紅色作為蛋糕的主色調，內層充滿日本甜王士多啤梨海綿蛋糕，中層更夾雜著日本甜王士多啤梨忌廉和甜王士多啤梨果醬，味道酸甜交錯，令人難以忘記。

此外，A-1 bakery還推出充滿歐陸傳統風味的「意式朱古力聖誕包」和「德式聖誕麵包」，意式朱古力聖誕包加入多顆朱古力粒和甜酸的紅莓粒。

點擊看聖誕蛋糕款式：

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責任編輯：王明芳

著數優惠 蛋糕 聖誕節

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