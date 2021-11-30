【活得健康啲】小朋友轉季易起濕疹鼻敏感　中醫媽媽3大原則食出好體質

轉季天氣，小朋友最易生病。想為孩子打造少病痛、不敏感的健康體魄？不妨從飲食入手。本身是兩孩媽媽的註冊中醫師何慧潔，在今集《活得健康啲》就分享了小朋友的飲食指導原則，同時講解不同常見小兒疾病如鼻敏感、濕疹、哮喘，應避免進食甚麼食物。

在中醫角度來說一到轉季，臨床上也會多了病人感冒。何慧潔醫師解釋，原因與小朋友身體發育有關：「中醫認為小兒『臟腑嬌嫩，形氣未沖』，意即免疫系統功能發育未完善，不足以阻擋病菌、病毒或外來致敏源侵襲，繼而致病。」但她亦表示，家長毋須過分擔心，因這正正是完善免疫系統的時機。

要自少建立良好體質，飲食很重要。對於一些體質比較敏感的小朋友，其實不是每樣食物都可以食，點擊了解更多：

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何醫師指出，小朋友飲食的大指導原則，是要維持合理均衡的營養飲食：

飲食習慣會令免疫力有所轉變。想增強免疫力，不是特別要吃甚麼，而是要全面來看，飲食要均衡、有營養、容易消化。

何醫師進一步解釋，小朋友有不同體質：「有些小朋友晚上會出汗、嘴唇好紅、經常生飛滋、脾氣暴躁、睡得不好，其實是熱底。如果讓他吃很多補氣藥物，不是好事，反而是「火上加油」。所以要了解小朋友體質，讓他進食相應食材。」

而在現代營養學上，不同食物都含有不同營養素，所以不同食物種類的配搭，其實已可吸收到不同營養素。

至於如何為小朋友準備食物？何醫師表示，她會自己設計餐單，再指導家中傭工要買甚麼食材。其中她就提到，她會運用「五色飲食法」，如「深綠色蔬菜」就會揀選菜心、芥蘭、菠菜、豆角；「紅色蔬菜」就是番茄、紅蘿蔔、紅椒；「黃色蔬菜」就有黃椒、牛蒡、番薯等，以不同顏色的蔬果搭配，吸引孩子進食，讓他們能吸收到不同營養素。

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責任編輯：陳昊淋