【校長專訪】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

▲ 衛燕華校長擔任聖士提反書院附屬小學校長一職已42年。

位於赤柱的私立名校聖士提反書院附屬小學已有80多年歷史，校舍位處聖士提反灣泳灘旁，環境清幽，這裡的人傑地靈留住了衛燕華校長。衛校長加入聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反）即接任校長一職，至今已42年，是該校歷來任期最長的校長，這個學年結束後她便退休。她難忘與畢業生及家長建立的深厚情誼，還有「on call 24小時」照顧寄宿生。

年輕當上校長一做42年

當年小學教師入職只需師範畢業，衛校長卻擁有大學學歷，也有相關學術背景，曾於中學任教英文科，校方認為她適合擔當校長一職。20多歲即當上校長可說是傳奇，衛校長笑說︰

老闆叫我返工一定要戴眼鏡、梳髻、著套裝，還有化妝，有幾個標準要求。

▲ 衛燕華校長完成今個學年便退休，結束在聖士提反書院附屬小學42年的校長生涯。（湯致遠攝）

這些要求都是為了讓校長看起來更成熟。衛校長解釋那個年代大學畢業生不多，當中投身教育界而選擇小學的更是少之又少。她記得當年全港小學校長中擁有學士學位的只有兩人，其中一位就是她。衛校長完成今個學年後正式退休，結束在聖士提反42年的校長生涯。在校40多年，她又怎會捨得︰

如果不是年紀問題，我今年仍很有活力的話，我仍然想留在這間學校。

衛校長多年來以短髮示人，只因她習慣每早展開一天的工作前，先做運動30至45分鐘，清爽短髮方便做運動，也容易打理。只是自疫情以來她少去髮型屋理髮，慢慢留了一頭中長髮，可以配搭頭箍，以新形象現身。這天衛校長就穿上淺灰外套，配襯同色系頭箍，令人眼前一亮。

照顧寄宿生on call 24小時

衛校長在聖士提反任職之初一度忐忑，直言挑戰很大，「幾十年前我年歲上仍相對年輕，這個擔子很大。聖士提反是一間寄宿小學，除了處理學校一般工作，還有一群寄宿生。」當時除了兩三位居於赤柱的學生外，全校學生均在校寄宿，晚上可能出現不同突發狀況，她笑言「我們可說是on call 24小時」。

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工作兩三年後，衛校長認定聖士提反是她終身事業之所，學校的「人傑地靈」把她留住了。聖士提反四周被樹木包圍，保留了不少英式建築，校舍正正位於海灘旁，她坦言整體環境相當吸引。

雖然我在這間學校工作了40多年，但每次踏入校園都感覺去了世外桃園，這個感覺很強烈。

校長與部分老師都居於學校的教職員宿舍，工作與生活密不可分，形成了一個小社區，難怪她說其實沒有特定的放工時間。衛校長在校園踱步，每一處都留下了她的無數腳印和回憶，她靜靜地細看這裡的一花一草，四周都是她最熟悉也珍視的風景。

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與畢業生及家長感情深厚

年復一年，令衛校長留下來的還有這裡的人和事，她感受最深的，往往是與畢業生及其父母建立的感情。由於寄宿小學的關係，家校聯繫更多，不少家長感謝校方讓孩子在學養、德育、起居飲食等各方面都得到照顧，衛校長形容「相處6年後，大家的感情猶如一家人」。即使子女畢業了，有家長仍不時回校探望校長及老師。

衛校長入職後的第一屆畢業生今年已50出頭，師生至今仍有聯絡，她與部分感情深厚的舊生更是每年至少一聚。當年她的學生不少已成為聖士提反的家長，甚至子女都小學畢業了，她形容彼此「關係好長遠也千絲萬縷」。

畢業生回校告訴我們以前在學校的點滴，提及『校長講過的一句說話，改變了我對人生的看法』諸如此類，你完全感受到甚麼是以生命影響生命。

▲ 衛燕華既是校長，也如同學生的媽媽。（湯致遠攝）

她自言是一位親民的校長，而且既是校長，也如學生的媽媽。學生樂意跟她說心事，甚至告訴她一些連父母也不會講的事情。她每天的工作都由迎接小朋友開始︰

我每朝在學校門口迎接小朋友，看著小朋友從一輛又一輛校車下來，有家長駕車送返學，會跟我們揮揮手。

之後她回到辧公桌前處理文書，展開繁忙的一天，期間會接見老師，與教學團隊討論工作安排。小朋友在小息時見到衛校長都蜂擁而上，有學生急著跟校長說話，也有的想分享圖書內容，校長盡可能一一細聽及回應。

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校長媽媽放手子女教育下一代

「我有5個孫！」衛校長說起自己的孫兒時，不禁流露幸福之情。她的一對子女已結婚，各有家庭，更為她添了一個女孫和四個男孫，分別8至10歲，其中一個孫也在聖士提反就讀。她是一個開明的長輩，絕對放手讓子女教育下一代︰

每個學生都是一個個體，每個家庭亦都是一個個體。每對父母對子女的期望、教育方法畢竟都有不同，我們可以給予意見，但不可以插手。

面對家長亦一樣，即使作為校長，她只能了解學生的問題，給予家長意見，卻尊重每個家庭的教養方法。

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記者：駱秀玲