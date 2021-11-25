【育兒心得】網上形式授課成教育新方向　爸媽4招學習應付教室新常態

▲ 以網上形式授課，已經成為學習的大趨勢。（i-stock圖片）

「阿仔成日坐係電腦前，究竟佢係打緊機定上緊堂？」作為父母的你，會否有出現這樣的疑問？

以網上形式授課，已經成為學習的大趨勢，也是教育路上的新方向，面對學習模式的改變，老師、孩子、家長都不斷摸索，適應及學習。網上學習有別於以往傳統被動的學習模式，網課要求孩子更多的參與及自律，也期望可以提升孩子對學習的興趣，更重要，不因地點及環境的限制，也可以產生學習上的互動。在這個新常態中，父母的參與尤其重要。家長們不妨參考以下小錦囊，在應付新常態的同時，緩解管教壓力。

1.工欲善其事，必先利其器

網上學習多了機會使用電子器材，例如電腦、平板電腦、視訊鏡頭等等。眼見潮流所致，大部分的電子裝備可能一機已集多樣功能，父母可以協助揀選合適的電子裝備予孩子。也建議父母，可以參考坊間資訊，在電腦內安裝合適軟件，過濾不合兒童流覽的網頁；另外，亦有父母安裝軟件，可以監察孩子上網時間、內容，甚至可以控制兒童上網時段。但監察過程，父母需要因應孩子年齡，予孩子空間及參與。例如年長的孩子，需要較多協商，否則令關係惡劣，適得其反。

同時製造合適的環境予孩子學習，安靜的空間、充足的照明、舒適的坐位等等，都有助孩子有利孩子提升學習動機。

2. 建立恆常時間表

隨著疫情及社會的轉變，政府及教育局亦會發出新的指引，學校也需配合及作出相應改變，因而會出現時而網課，時而實體上課，或會令孩子無所適從，或出現作息混亂的情況。因此，建議父母主動留意學校通知，預告孩子安排，最重要的是建立穩定的生活作息，讓孩子可以有規律的生活。建議家長與孩子一同製定時間表，令孩子有份參與，便較願意跟隨，令學習事半功倍。

3.多讚賞少指責

隨著疫情及社會情況，無論在上堂、功課、學習上都有各種不同的轉變，無論家長或孩子都在適應中。雖然已維持一年多的時間，不過別忘了你的子女仍然是小孩。他們在上課時未免會「周身郁、坐唔定」。大人久坐的時候都難免會不適，更何況孩子要坐在螢光幕前上課。

父母不妨多讚賞孩子，「你上堂都好留心喎！」「頭先媽咪見你有應老師喎！」正面的鼓勵有助孩子學習，也有利於加強親子關係。

4. 家校合作

家長除了要適應孩子課業上的新挑戰，還要應付工作上的事務，又或其他的壓力，身心俱疲。面對著新的學習模式，家長如有疑問，不妨主動多與老師溝通，了解如何協助孩子面對新的學習模式，以助孩子輕鬆愉快學習。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工林凱雯