【校長專欄】學生常常為患病妹妹祈禱並感恩 校長：感恩是締造幸福感重要元素

▲ 祝副校表示，「感恩」是締造幸福感很重要的元素。

曾經跟一位六年級的學生聊天：我常常為患病的妹妹祈禱，雖然我知道妹妹的病很嚴重，未必會康復的，但會為有這個妹妹的生命感恩。

聽罷，我心裡很感動。

「感恩」是締造幸福感很重要的元素。一個常常感恩的人，會對生命發出讚嘆、對身邊的人表達感謝、對遇到的事物心懷欣賞，人生也會感覺快樂，我們的孩子很需要這種從內在擁有的快樂和幸福。

每年11月，學校都迎接一個特別的節日 感恩節 (Thanksgiving Day)，也是SK2的感恩月。這個月，孩子回到學校就會聽到詩歌「歡欣，心裡感謝神……」在校園裡響起，學校更會用世界各地不同語言版本輪流播放，讓學生知道原來世界各地的人都會感謝上主的創造和恩典；他們會看到代表秋天豐碩的橘紅色乾花掛在校園的各個角落，校園內，充滿知足和平安的氛圍。

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這個月學校安排了一系列的活動，讓學生透過口述、文字、藝術創作呈現他們內心的感謝：對上主、父母、身邊的師長、同學表達感謝，讓內心的感恩講出來、寫出來、行出來。

【好人好事點播卡】

學生會點唱給想感謝的人，說出感謝的話：

「我想感謝的人是學校工友，謝謝你們把學校打掃乾乾整整」

「感謝老師每天慰問，風雨不改也要給予關懷」

學生所表達的感恩很單純，但卻真情，讓SK2這個大家庭在初冬中感到暖烘烘。

【我們的感恩樹】

學生們把生活中點點滴滴的美好小「確幸」寫在吊飾上，然後掛在聖誕樹上，原本每層樓預備一棵樹讓大家掛上感恩果子，後來每層樓多「種」了一棵，看著感恩樹結出了果實，生命因為感恩而旺盛。

【一件感恩的事】

這個年度，我們跟學生一起經歷感恩歲月，最珍貴的是感受到學生學習在平凡的生活中尋找到生命中的美事，很多孩子都在中文科的隨筆上寫上很具體的感恩事，為路邊看到一朵小花感恩、為自己擁有家人照顧感恩、為學校遇上好老師感恩、為校園生活中找到友伴感恩、為每天可以上學感恩。

【感恩卡謝親恩】

透過感恩月，刻意製造機會讓學生向家人表達謝意，學生畫出了獨一無二的感恩卡，寫上感謝父母的字句，在家長日時送給爸爸媽媽，給家長一個驚喜。家長日不是一個「算帳」的日子，讓兩代人一同回望檢視，欣賞感謝，數算恩典，作子女的呈獻對爸爸媽媽養育之恩的感謝。

【親子食物銀行捐贈行動】

感恩讓我們知足，知足讓我們惜福，我們鼓勵學生及家人一起行動，自己擁有恩典，把正能量傳遞出去。

這個月SK2充滿了感恩的彩紙，看著學生們一點一滴地把恩典珍藏在寶盒裡，他們也成為老師們恩典的禮物，在繁忙的教學中給我們正能量。

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