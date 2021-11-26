【靚太安樂窩】42年舊樓廳細房窄外牆結構問題多　80後夫婦大翻新打造工業風蝸居

▲ 在設計師改動後，單位間隔重新分配，變得相當實用。

香港家居面積普遍較細小，三百多呎的蝸居實屬常見。有80後夫婦購入位於油麻地宜發大廈一個330呎兩房兩廁單位後，將單位原則大改並按個人喜好及要求，重新打造成充滿工業風的安樂窩。

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由於宜發大廈有42年樓齡，所以設計師Ray Hung接受TOPick訪問時表示單位出現大量結構性問題如: 水壓不足、大量鋼筋外露、外牆滲水等。另外，Ray又指單位原則設計有缺陷，客飯廳面積偏細，廚房間隔窄長。因此，除了解決舊樓問題外，更要滿足屋主2大裝修目的，分別是將屋主個人喜好融入家居設計及擴大全屋收納空間。

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融合公寓式設計及簡約元素

單位以白色為主，配上北歐用色如杏色、淡粉紅色及木色系的傢俬，營造簡約的感覺。另外，客廳和房間之間的黑色鐵框配清玻璃間隔牆及髹上深色水泥紋的天花橫樑，加重工業味道，滿足男女屋主的個人喜好。

重新規劃間隔

單位原則並無客飯廳，浴室則分為乾濕洗手間，使房間面積相對細小。設計師將原來客飯廳位置變成飯廳，又增加高木櫃儲物;再將浴室空間重新分配，使到可容納浴缸、洗衣機等用品;房間方面，由兩房變一房，增設木製地台，增加收納空間。

工程詳情：

裝修時間為3個月，裝修費用：$45萬，當中包括清拆泥水項目、水電工程及現場木工等。

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資料提供:Homeric Interior Design

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責任編緝：張懿慧