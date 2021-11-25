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【特首授課】林鄭月娥向公社科教師授課　盼學校加強價值觀教育

政治 18:33 2021/11/25

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特首林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

政府在今個學年起，在中四級開始推行公民與社會發展科，以逐步取代通識科。特首林鄭月娥今日就公社科教師培訓課程主講，強調憂慮新一代不重視中國人的家教及美德，期望加強對學生價值觀教育，強調「做人要有一些底線」。

林鄭月娥今日的主講題目為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，她指出，香港自古以來是中國一部分，強調國家一直對主權問題非常堅定，故不難理解為何有人鼓吹國家分裂、民族自決、香港獨立時，會引來全國人民反彈。

她又形容，中央落實《港區國安法》、完善選舉制度，與當年推行「一國兩制」是同出一轍，反映中央關心香港。她又指，現時香港已回到「一國兩制」的正軌，只要不變形不走樣，可能不需要再改變，但形容目前仍有地方需要完善。

她又指，以特首為首的行政主導體制並非回歸後新創，強調香港回歸前的首長一直都是港督，同樣從來沒有選舉或諮詢過港人。她又重申，特首是整個特區的首長，地位高於行政、立法、司法機關，但各方會互相配合及制約。

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責任編輯：胡偉明

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