【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　5人帶變種病毒包括一名1歲女童

▲ 今日新增6宗輸入個案，5人帶變種病毒。(經濟日報資料圖片)

衞生防護中心公布，今日新增6宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,418宗，包括12,417宗確診個案和一宗疑似個案。



新增個案的均為輸入個案，5宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及2男4女，年齡介乎1至45歲，全部由高風險地區抵港，包括法國、菲律賓、泰國、俄羅斯、尼泊爾及孟加拉，當中包括一名外傭及機組人員。

個案編號：12418：28歲男子，無病徵，11月23日從法國經航班CX260抵港，4月23日及6月4日在法國接種兩劑復必泰，帶L452R變異病毒株



個案編號：12419：35歲女子，外籍家庭傭工，無病徵，11月23日從菲律賓經航班5J272抵港，5月24日及8月9日在菲律賓接種兩劑阿斯利康，帶N501Y及E484K變異病毒株



個案編號：12420：17歲女子，無病徵，居灣仔華麗銅鑼灣酒店，11月21日從泰國經 航班EK384抵港，10月13日及11月3日在泰國接種兩劑復必泰，帶L452R變異病毒株



個案編號：12421：45歲男子，機組人員，無病徵，11月23日從俄羅斯 經航班FV4501抵港，9月13日及10月4日在俄羅斯接種兩劑Sputnik V疫苗，帶L452R變異病毒株



個案編號：12422：32歲男子，無病徵，11月23日從尼泊爾經航班RA409抵港，6月6日及27日在港接種兩劑復必泰



個案編號：12423：1歲女童，無病徵，居西營盤華麗都會酒店，11月21日從孟加拉經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，帶L452R變異病毒株

4人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘2人在檢疫期間確診。

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡