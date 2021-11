【Disney+紀錄片】《魔戒》導演主理《披頭四: Get Back》　收錄Beatles從未曝光片段

▲ 《披頭四 : Get Back》

傳奇樂團The Beatles披頭四,由1970年解散至今已逾半世紀,但對全球音樂及流行文化的影響並未受到時間洗禮變淡,反而於時間洪流中愈來愈精煉醇厚,影響力及受歡迎程度多年來有增無減。

2021年適逢披頭四成立61年,以及專輯《Let It Be》發表50週年,今日(11月25)至11月27日,由《魔戒》(The Lord of the Rings)系列金像導演彼德積遜(Peter Jackson)主理、全長約6小時的迪士尼原創紀錄片《披頭四 : Get Back》在Disney+上架。

《披頭四: Get Back》將由60小時從未曝光的片段及超過150小時未播出聲帶,以全新角度展現1969年披頭四製作最後一張專輯《Let It Be》時期的點滴。

於《披頭四: Get Back》中,可以見到與1970年上映的紀錄片電影《Let It Be》未有呈現的成員之間歡樂愉快一面。紀錄片內更會史上首度展現無間斷42分鐘的天台演唱會The Beatles’ Rooftop,The Beatles歌迷萬勿錯過。

The Beatles成員提供意見

披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)、靈高史達(Ringo Starr),以及約翰連儂(John Lennon)遺孀小野洋子、佐治夏里遜(George Harrison)遺孀奧莉薇亞哈里森(Olivia Harrison),連同由2006年開始擔任披頭四相關音樂計劃監製的 Giles Martin ,為彼德積遜團隊製作及剪輯《披頭四: Get Back》時提供意見,助製作團隊還原當年情況。是次紀錄片,有望成為最真實還原披頭四成員當時所感受到的氛圍的作品。

4大精彩必睇原因:

從未曝光錄像片段

一直以來,觀眾與歌迷對於披頭四瀕臨解散前的影像,大都來自1970年上映的紀錄片電影《Let It Be》。

相隔51年後,奧斯卡金像獎最佳導演彼德積遜獲得相關授權,成為近半世紀以來第一位接觸《Let It Be》電影毛片的人員。

彼德積遜以及其團隊,將紀錄片電影《Let It Be》以外從未曝光的60小時錄像片段,以4年時間剪輯成《披頭四: Get Back》,呈現紀錄片電影《Let It Be》同一時空的另一面。

創作過程全紀錄

《披頭四: Get Back》電影紀錄片,將會展現披頭四當時為兩年多來的首場現場音樂會 ,努力創作14首新歌的重要時刻。彼德積遜以4年時間剪輯,將這隊傳奇樂隊的22天珍貴創作時光,呈現觀眾眼前。

數碼修復畫面及聲音

紀錄片電影《Let It Be》於1969年以16mm菲林拍攝而成。儘管毛片狀態保存尚算良好,但要將52年前的毛片質素,提升至盡量接近現今的放映及觀看要求,仍然需要長時間及卓越的技術修復。

彼德積遜邀請來自新西蘭、曾經修復具有百年歷史的第一次世界大戰紀錄片《They Shall Not Grow Old》的Park Road Post Production 公司, 利用人工智能技術,以及人手修復毛片,將披頭四全員的影像以高質素水平呈現。

另外,當年於拍攝現場無時無刻出現的音樂練習聲音,經常掩蓋人物們的對話。製作團隊將單聲道的毛片以科技將當中聲音分成各個聲軌,成員對話即將更清晰地呈現,令這段珍貴的紀錄更立體、準確、詳細。

首次無間斷播放42分鐘 The Beatles'Rooftop音樂會

The Beatles'Rooftop音樂會堪稱流行音樂文化史上其中一個最多人談及的音樂會。

1969年,隨着籌備以久的電視直播音樂會告吹,披頭四成員們以及Billy Preston於寒冷天氣中,出現於Apple Corps倫敦總部屋頂,為朋友以及同事舉行一場即興音樂會,成就這隊傳奇樂隊最後一次全體現場表演。

The Beatles’ Rooftop音樂會沒有預先推廣或宣傳,於天台上的演出,讓附近街道的人士以及得悉消息後趕到的歌迷,成為這場音樂會的現場觀眾。52年後,《披頭四: Get Back》將這場傳奇音樂會,以42分鐘無間斷方式,向觀眾展現。