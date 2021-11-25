【公民科】林鄭親授教師指特首無普選非「中央欠咗我哋」　政府及教育界「唔算教得好」

▲ 特首林鄭月娥（圖中紅衣者）今日（25日）親自教授高中公民與社會發展科教師。（楊潤雄facebook圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）首度親身主講高中公民與社會發展科（官方簡稱「公民科」，坊間稱「公社科」）教師培訓講座，講解行政長官的憲制地位，她指出坊間多項「謬誤」，包括有人將香港未能普選特首看成「中央欠咗我哋」的觀念錯誤，並強調公民提名是違反《基本法》，形容特區政府以至教育界過往教「一國兩制」關係「唔算教得好」。

今次為歷來首次由特首主講的教師培訓活動，供教師網上報名參加，教育局表示有約1,000人網上參加，為善用場地供100名教師及辦學團體代表現場參與，並同步於電視及政府新聞處網上直播。

講座題目為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，分為5部分，包括「回顧歷史」、「特區憲制秩序」、「行政長官的憲制地位、職能、產生辦法」、「以行政長官為核心的行政主導體制」及個人經驗分享；演講部分長約52分鐘，其後設約15分鐘答問環節。

林鄭先談及自己兒時讀書學到香港是英國的「殖民地」，「其實如果真正理解歷史，呢個說法都唔準確」。她強調香港「自古是中國的一部分」，3條不平等條約令香港曾經歷英國管治，惟聯合國早年已應中國要求將香港及澳門從「殖民地」名單剔除。

她指出，行政長官是跟從「雙負責」及「雙首長」制，代表同時向中央及香港特別行政區居民負責，亦是整個特區及行政機關的首長，地位高於行政、立法及司法機關，而各方互相配合、制約。不過，她指回歸24年，至今仍有人未完全掌握這概念，不時有人「叫錯」其職銜，將「香港特別行政區行政長官」，錯誤稱為「香港特別行政區『政府』行政長官」，她強調應「以大行先」，稱呼其特區首長身份。

她提及行政長官產生辦法時，說：

近年好多追求所謂民主嘅人士，話行政長官唔係一人一票選出嚟，就係中央欠咗我哋，呢個概念係錯嘅。

她解釋，《基本法》列明按實際情況最終達致普選，而各地首長選舉方法不同，並非所有情況都能沿用同一方式（one size fits all）。她指出，《基本法》在1990年頒布後，1995年才有首屆直選，批評近十多年有人以「公民提命」說法混淆視聽，強調根據《基本法》，行政長官應通過廣泛代表性提名委員會提名。

她亦指，行政長官為核心的「行政主導」體制並非新創，1997前由英國指派總督擔任香港首長時，亦無諮詢港人意見，形容《基本法》是繼續沿用有關制度，採用「以一個位置為核心」的行政主導體制。

現場有教師問到林鄭上任4年間體會，林鄭形容做特首有苦有樂，但現屆政府「好似特別苦」，2019年「黑暴」期間感到非常焦慮。

她談到幫助一些機構解決問題時，感到很有滿足感，提及今年《施政報告》提出在白石角的教育大學運動中心用地興建車站，是源於今年7至8月走訪8間資助大學時，得悉教大學生乘坐校巴往返運動中心感不便，故《施政報告》推出「多贏方案」，在體育中心設計新的港鐵車站，便利白石角居民，並研究在教大校園附近重置體育中心，「有時話我哋官員離地，部分批評都係啱嘅，我鼓勵我哋出去多啲，接觸更多市民。」

被問到對公社科教師有何寄語，林鄭表示不想特別批評過往的通識教育科，強調公民科的設立很重要，現時學生有需要掌握科目核心元素，包括香港在「一國兩制」下的情況，中國近代發展及國際形勢，才能保持競爭力；她亦希望該科及其他科目教師多著重價值觀，強調「做人要有啲底線」，但近年受社交媒體及其他因素影響，一些傳統價值觀變得不被重視，籲教師培育學生正確價值觀。

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記者：馮琪雅