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【天然山徑】鍾楚紅關注山徑修復問題　欣賞「手作步道」減少環境破壞

社會 19:00 2021/11/25

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(綠惜地球圖片)

鍾楚紅熱愛大自然，非常關注天然山徑損壞，綠惜地球於今(25日)表示，日前與鍾楚紅行山時，與她共同欣賞「手作步道」，即義工利用天然材料及人力，以因地制宜的方法修復山徑，讓山徑的自然美態也得以延續。

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綠惜地球指，經常與漁護署合辦義工維修山徑活動，知道連接新觀景台的步道，是他們的師傅以「手作步道」方式製作。 手作步道就是利用天然材料（就地取材的天然木頭或石頭）、運用工藝去建造行山徑，成品講求遊人行得安全舒適之餘，亦與大自然環境融和。

該會引述鍾楚紅表示，自己不喜歡行山徑和涼亭「用好多石屎，又硬又熱，行得好辛苦，又經常見到金屬扶手髹上綠色漆油，想睇起嚟更綠？只是更礙眼吧，破壞了原本的自然景觀」。

該會認為，「手作步道」可解決遊人需要之餘，亦可減少對周邊環境的影響及破壞，不過手作步道比石屎工程需要更多工藝、人力及心機，又指：

好多人以為手作步道不夠石屎道耐用，其實不然，如以木頭作為材料，可能數年後需要換木，但更換程序相對簡單，又如果搬來大石頭建造山徑，老師傅們說可用上百年，不信可以看看郊野中的眾多石砌古道，經歷數十載甚至上百年，結構依然完好。

該會又提醒市民出愛護天然山徑，行山時記得實踐無痕山林，避免山徑急速退化變成光禿禿，及自己垃圾自己帶走。

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責任編輯：洪芷晴

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