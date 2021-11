李小加拍片撐張欣宇　私下教洪雯演說技巧

▲ 李小加拍片撐張欣宇。(張欣宇Facebook短片截圖)

立法會選舉三大界別候選人近來四處拉票,不少人會邀請名人打氣站台,新界北候選人、新方向張欣宇和選委界候選人、新世界研究部主管洪雯,就先後獲得港交所前行政總裁李小加相撐。

李小加不僅提名張欣宇參選,更拍片讚揚張欣宇是一個幹事、有激情、不受太多意識形態束縛的人。又稱張欣宇像20幾年前的他,「什麼都想做,什麼都願意嘗試,同時又願意踏踏實實從基層開始做,解決具體問題。」李小加說,自己根本不用想,肯定會支持張欣宇。

▲ 洪雯說,李小加教她演說技巧。(洪雯Facebook圖片)

洪雯則稱,早前在一場研討會上認識李小加,因為參選和李小加再見面時,李教了她很多演說的技巧,指導他如何說話快、狠、準,且不失親和力,令其獲益良多。李小加更對洪雯說," I want you to succeed! "。

新界北參選人還有民建聯劉國勳、沈豪傑、曾麗文。選委界候選人共有51位。

立法會選舉詳盡參選名單按此:https://bit.ly/3waU8c6

