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李小加拍片撐張欣宇　私下教洪雯演說技巧

政治 19:20 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

李小加拍片撐張欣宇。（張欣宇Facebook短片截圖）

立法會選舉三大界別候選人近來四處拉票，不少人會邀請名人打氣站台，新界北候選人、新方向張欣宇和選委界候選人、新世界研究部主管洪雯，就先後獲得港交所前行政總裁李小加相撐。

李小加不僅提名張欣宇參選，更拍片讚揚張欣宇是一個幹事、有激情、不受太多意識形態束縛的人。又稱張欣宇像20幾年前的他，「什麼都想做，什麼都願意嘗試，同時又願意踏踏實實從基層開始做，解決具體問題。」李小加說，自己根本不用想，肯定會支持張欣宇。

洪雯說，李小加教她演說技巧。（洪雯Facebook圖片）

洪雯則稱，早前在一場研討會上認識李小加，因為參選和李小加再見面時，李教了她很多演說的技巧，指導他如何說話快、狠、準，且不失親和力，令其獲益良多。李小加更對洪雯說，" I want you to succeed! "。

新界北參選人還有民建聯劉國勳、沈豪傑、曾麗文。選委界候選人共有51位。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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撰文 : 傅流螢

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