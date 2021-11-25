【達成和解】銷售入信機4公司涉合謀行為　與競委會和解擬同意罰款557萬

▲ 競委會今入稟指4公司合謀定價，雙方達成和解協議。資料圖片

4間在港銷售入信機的公司，涉於2018年至2019年間協定在香港銷售入信機時互不競爭，其中兩間公司並透過交換影響競爭的敏感資料，從事經協調做法。競爭事務委員會今(25日)入稟競爭事務審裁處，指相關行為構成合謀定價、瓜分市場及圍標，屬嚴重反競爭行為，違反了《競爭條例》下的 「第一行為守則」。競委會調查期間，4公司與競委會達成和解合作協議，即時終止有關的反競爭行爲，並同意罰款共557.9萬元，要求法庭頒令。



申請人為競爭事務委員會，4名答辯人為Quadient Technologies Hong Kong Limited(前稱 Neopost Hong Kong Limited)、Quadient International Supply Limited(前稱 Neopost International Supply Limited)(統稱 「Neopost」)、凸版資訊(香港)有限公司(「凸版香港」)及 Smartech Business Systems (Hong Kong) Limited。



入稟狀指，4名答辯人主要業務為銷售及提供入信機，在港客戶包括政府部門、保險公司及銀行，均須處理大量郵件，故為入信機的主要客戶。



競委會指於2018年4月至2019年1月間，答辯人分別作出或執行協議，協議在港銷售Neopost入信機時互不競爭，並曾交換影響競爭的敏感資料作協調，包括投標價及入信機型號等。競委會又指，答辯人於投標時協定提出較高價錢，從而令對方中標，而涉及客戶包括政府部門、銀行及財務公司等。



競委會指相關行為構成合謀定價、瓜分市場及圍標，嚴重反競爭行為，違反了《競爭條例》下的 「第一行為守則」，故要求法庭頒令答辯人違反關守則及須作出罰款。



據競委會發出新聞稿指出，競委會展開調查後，答辯人按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》(《合作政策》)，開始與競委會合作，即時終止有關的反競爭行爲，並遵從《合作政策》的各項要求，包括配合競委會調查，以及加強各自的競爭合規計劃。



競委會遂同意與有關業務實體達成合作協議，雙方向審裁處申請有關命令，包括於雙方同意下， 宣布答辯人違反了「第一行為守則」，施加罰款款額合共557.9萬元，答辯人須向競委會支付調查費用及訟費。

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記者：林育慧