【兩地通關】港府研加密高暴露風險群組至2日一檢　李家超稱仍探討通關配額數量

▲ 港府研加密高暴露風險群組至2日一檢，李家超稱仍探討通關初期配額數量（資料圖片）

內地與香港今進行第2次對接會議，以商討通關。政府代表之一的食衞局局長陳肇始表示，中央對港府防疫工作充分肯定，內地專家的觀察及如何加強外防輸入，內防擴散提供寶貴意見，並討論如何為未來通關作更完善準備，在變種病毒威脅下絕不鬆懈，確保不會為國家帶來額外風險，會致力應變，精准防控，有本地個案會以最快速度防爆發及反彈。

陳肇始續指，過往數月已落實部分防控措施，在機場已做好分隔內地及國際旅客，同時會強化高暴露風險群組及風險管理，及加密其檢測頻率2日一檢，抗疫不只是香港的事，因為會直接影響其他鄰近城市，故必須加強聯防聯控，與周邊城市加強聯繫，會成立專家小組，港府個案追蹤辦公室已與內地有關部門取得聯繫，會全面加強與內地訊息共享。

政務司司長李家超表示，通關初期是有配額制，實際仍是探討及落實中，目前只有2個關口運作中，細節如何配合通關仍研究中，及待內地最後意見回饋。

對於本港有新病毒株出現會否影響通關，李家超回應指，衞生署會確保充分研究及追蹤：

無論是哪一地方帶來的感染個案，只要做好管控，如保持好本地沒有個案，當然對通關是有良好的條件。

一同出席今日出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議的港府官員，包括政務司司長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民，以及衞生署、政府資訊科技總監辦公室、保安局、運輸及房屋局等相關政策局及部門代表。

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責任編輯：鄧凱文