【慈善畫展】智行基金會辦畫展　為愛滋病兒童籌善款

▲ 智行基金會將舉辦畫展，為愛滋病兒童籌募善款，圖為基金會精選畫作《智行醫生》。（智行基金會圖片）

12月1日世界愛滋病日將至，專門照顧受貧窮、疾病、歧視影響學生的智行基金會，將於11月28日至29日在富豪香港酒店舉行「愛 ‧ 改變生命」實體畫展。

是次活動志在透過分享學生創作成果，呼籲各界關懷受愛滋病影響的兒童， 宣揚愛與共融信息；同時期望活動能為弱勢兒童籌募善款，改善其在中國內地的生活。

展覽將展出約40幅畫作，均是受助學生憑畫寄意之作，基金會希望參觀者能透過觀賞畫作，感受孩童的心聲。除此以外，多位城中名人均會捐作品，籌善款。

活動詳情：

活動 日期 時間 地點 智行基金會「愛‧改變生命」實體慈善畫展 11月28日 14:00–21:00 富豪香港酒店 11月29日 10:00–21:00 「愛‧改變生命」網上畫展 11月15日–12月31日 全日 畫展網址

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責任編輯：陳梓蔚