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【慈善畫展】智行基金會辦畫展　為愛滋病兒童籌善款

社會 19:56 2021/11/25

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

智行基金會將舉辦畫展，為愛滋病兒童籌募善款，圖為基金會精選畫作《智行醫生》。（智行基金會圖片）

12月1日世界愛滋病日將至，專門照顧受貧窮、疾病、歧視影響學生的智行基金會，將於11月28日至29日在富豪香港酒店舉行「愛 ‧ 改變生命」實體畫展。

是次活動志在透過分享學生創作成果，呼籲各界關懷受愛滋病影響的兒童， 宣揚愛與共融信息；同時期望活動能為弱勢兒童籌募善款，改善其在中國內地的生活。

展覽將展出約40幅畫作，均是受助學生憑畫寄意之作，基金會希望參觀者能透過觀賞畫作，感受孩童的心聲。除此以外，多位城中名人均會捐作品，籌善款。

活動詳情：

活動 日期 時間 地點
智行基金會「愛‧改變生命」實體慈善畫展 11月28日 14:00–21:00 富豪香港酒店
11月29日 10:00–21:00
「愛‧改變生命」網上畫展 11月15日–12月31日 全日 畫展網址

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

 

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